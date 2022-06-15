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Motorine yine büyük zam geliyor!

Dün benzine gelen indirim sonrası motorine de indirim beklenirken zam haberi geldi. Alınan bilgiye göre motorin 1 lira 27 kuruş daha zamlanacak

Motorine yine büyük zam geliyor!
15 Haziran 2022 Çarşamba 10:32

Dün gece benzine gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bu gece motorine yine büyük bir zam geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 29.08 TL’ye, Ankara’da 29.19 TL’ye, İzmir’de 29.20 TL’ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27.44 TL'ye, Ankara’da 27.55 TL’ye, İzmir’de 27.56 TL’ye satılıyor.

Etiketler; #motorin #motorin zam #motorin 1 lira
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