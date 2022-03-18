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Motorine yine büyük zam!

Motorine yine büyük zam!
18 Mart 2022 Cuma 11:22

Bir kaç gündür düşüş eğiliminde olan motorine yine zam geliyor. Bu geceden itibaren motorinin 1 lira 96 kuruş zamlanacağı tahmin ediliyor

Petrol fiyatlarında tablonun tersine dönmesiyle akaryakıtta da yeni zamlar göründü.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 96 kuruş zamlanacak.

Benzinde ise bugün fiyat değişimi beklenmiyor.

YENİ FİYAT NE OLACAK?

Bu geceki zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18,10 TL, Ankara’da 18,20 TL, İzmir’de 18,22 TL’den satılıyor.

Bu geceki zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 olacak.

PETROL FİYATLARINDA SAVAŞ ETKİSİ

Yıl başında 73 dolar olan ham petrol fiyatı, Ukrayna’daki savaşın etkisiyle 139 dolara kadar tırmandıktan sonra hafta başında 100 doların altına gerilemişti.

Ancak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde uzlaşma umudunun azalması nedeniyle dün petrol tekrar yükselişe geçti ve 110 dolara yaklaştı.

Yaptırımlar nedeniyle dünyan en büyük petrol üreticilerinden Rusya’nın arzındaki düşüş ve satış sorunları, zaten arz sorunu olan petrol piyasasında fiyatların daha yukarı çıkmasına neden oluyor.

Etiketler; #motorin #motorin zammı #akaryakıt #zam
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