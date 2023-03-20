Motorine yine zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 42 kuruştan satılacak. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor.