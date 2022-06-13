Motorine yine zam iddiası! EPGİS açıklama yaptı

Akaryakıta üst üste gelen zamlar vatandaşı isyan ettirme noktasına getirdiği şu günlerde yine bir zam haberi geldi. İddiaya göre bu gece motorine 2 lira 60 kuruş daha zam gelecek. Bu iddia sonrası EPGİS de bir açıklama yayınladı. Açıklamada zam iddiası yalanlandı

11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen zam sonrası benzin fiyatları 30 liraya yaklaştı. Alınan karara göre, 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulandı.

Yapılan zamla beraber benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçmiş oldu. 11 Haziran günü yapılan son zam sonrası benzin fiyatları İstanbul’da 28,45 TL’ye, Ankara’da 28,56 TL’ye ve İzmir’de 28,55 TL’ye yükselmiş oldu.

Motorinin litre fiyatında da son zam sonrası artış yaşandı. Motorin, İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükselmişti.

MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Motorine yeni bir zam gelip gelmeyeceği de sorgulanan konular arasında bulunuyor. Piyasalardaki hareketlilik ve petrol fiyatlarında düşüş olmaması halinde 13 Haziran Pazartesi gecesi motorine yeniden zam gelebileceği konuşulmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve PM Üyesi Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorinde 2,60 TL artış yaşanacağını belirtti.

EPGİS AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada yayınlanan zam iddiaları ile ilgili EPGİS açıklama yaptı. Twitter'dan yapılan açıklamada,

"Zorunlu Bilgilendirme.

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır.

Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır." ifadeleri kullanıldı.