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Motorine zam dalgası devam ediyor! Yarın da büyük zam var!

Motorine zam dalgası devam ediyor! Yarın da büyük zam var!
06 Ekim 2022 Perşembe 09:52

Brent petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor. İlk olarak 4 Ekim günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bir sonraki gün ise yine motorinde 1 lira 39 kuruş, benzinde 74 kuruş artış yaşandı. Zam dalgasının bugün de devam edeceği bilgisi öğrenildi. Buna göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor.

Akaryakıt ürünlerine zam dalgası bugünde devam edecek. Ardı ardına iki gün çifte zam yapılan motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geliyor.

Geçtiğimiz aylarda brent petrol 80 doların altına kadar düşerek dipleri görmüştü. 5 Ekim tarihinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan beklentiler doğrultusunda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alındı. Karar, brent petrolün 90 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE ZAM

4 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Geçtiğimiz gün ise zamlara bir yenisi daha eklenerekbenzine 74 kuruş, motorine 1 lira 39 kuruş zam geldi.

7 Ekim'den geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Etiketler; #motorin #zam #brent petrol #benzin
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