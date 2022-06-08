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Motorinin fiyatı 28 lirayı geçti!

Petrol fiyatlarındaki yükseliş üstüne ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zamlar da sürüyor. Bu gece yarısından itibaren motorine yine zam geldi. 1 lira 95 kuruşluk zamdan sonra motorinin fiyatı İzmir'de 28 lirayı geçti

Motorinin fiyatı 28 lirayı geçti!
08 Haziran 2022 Çarşamba 08:45

Brent petrol ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorinin litresi 1 lira 95 kuruş artarken, fiyat değişikliği bu geceden itibaren pompaya yansıtıldı.

Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

Etiketler; #motorin #motorin 28 #izmir #akaryakıt
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