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Motorinin fiyatı 3 lira 34 kuruş düştü!

Akaryakıta üst üste 2. günde de indirim geldi. Motorinin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş gerilemiş oldu

Motorinin fiyatı 3 lira 34 kuruş düştü!
30 Haziran 2022 Perşembe 09:06

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Motorinin fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26.69'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.82'ye geriledi.

Etiketler; #motorin #motorin fiyatı #motorin düşüş
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