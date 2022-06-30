Motorinin fiyatı 3 lira 34 kuruş düştü!

Akaryakıta üst üste 2. günde de indirim geldi. Motorinin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş gerilemiş oldu

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Motorinin fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26.69'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.82'ye geriledi.