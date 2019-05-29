MTK, 3 bin işçi arıyor

Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ve yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Başkan İduğ'a yeni görevinde başarılar dileyen yönetim kurulu üyeleri, MTK olarak 3 bin kişiye yakın işçi açıkları olduğunu ifade ederek, belediyeye gelen iş başvurularını birlikte değerlendirmek istediklerini ifade etti. MTK'nın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan İduğ, "2500-3 bin kişi demek 4 kişiden düşünürseniz 12 bin kişiye ekmek imkanı sağlamak demek. Bu bizim için bulunmaz bir hazine. Bu konuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ortak projeler

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. MTK'nın kendilerinden beklentilerini dinleyen Başkan İduğ, ortak yapılabilecek projeler hakkında da konuştu. Özellikle işçi açıklarının olduğunu ifade eden yönetim kurulu, 3 bine yakın kişiye iş imkanı sağlayabileceklerini ifade etti.

Altın Bilezik çalışması

Bornova Belediyesi olarak yeni bir proje başlattıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, 'Altın Bilezik' adını verdikleri projeyi anlattı. Başkan İduğ, "Yurttaşlara iş bulma konusunda yardımcı olmak amacıyla istihdam masası olarak bir çalışma başlattık. Burada bize gelen müracatlardan meslek lisesi mezunu olanları fabrikalara yerleştireceğiz. Meslek edinmek isteyenleri ise meslek fabrikalarında eğitime göndereceğiz" dedi.

MTK'nın kendileri için çok değerli olduğuna da vurgu yapan Başkan İduğ, "2 bin 500-3 bin kişi demek, 4 kişiden düşünürseniz 12 bin kişiye ekmek imkanı sağlamak demek. Bu bizim için bulunmaz bir hazine. Bu konuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.