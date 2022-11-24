MTV'ye, cezalara, ehliyete... Büyük zam yolda!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi. Bu orana göre Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet, pasaport harçları, trafik cezalarına büyük zam yolda.

Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla, 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.