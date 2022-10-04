Mukayese.com ile En Düşük Faizli Konut Kredisini Keşfedin

En düşük faizli konut kredisi seçenekleri Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank tarafından sunulmaktadır. En avantajlı konut kredilerinin faiz oranı bilgilerini ve uygun aylık taksit tutarlarının ne kadar olduğunu içeriğimizin devamında sizlerle paylaşıyoruz.

En düşük faizli konut kredisi seçenekleri Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, QNB Finansbank, İş Bankası, Halkbank tarafından sunulmaktadır. En avantajlı konut kredilerinin faiz oranı bilgilerini ve uygun aylık taksit tutarlarının ne kadar olduğunu içeriğimizin devamında sizlerle paylaşıyoruz.

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Ziraat Bankası Avantajlı Konut Kredisi

Mukayese.com tüm bankaların konut kredilerini karşılaştırarak, sizlerin en avantajlı konut kredisi seçeneklerine ulaşabilmenizi sağlıyor. Diğer yandan avantajlı konut kredilerine ilişkin ödeme planı bilgilerini de tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilmenize ve pratik şekilde başvuru gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Mukayese.com aracılığıyla ulaşabileceğiniz Ziraat Bankası avantajlı konut kredisini %1.20 faiz oranı çerçevesinde ve 10 yıl vade süresi kapsamında edinebilirsiniz. İlgili krediyi 300 bin TL limitle talep ederek, aylık 4.730 TL'ye denk gelen avantajlı taksitlerden yararlanabilirsiniz. Platformumuz aracılığıyla ulaşabileceğiniz diğer avantajlı konut kredileri hakkında bilgileri alt başlıklardan rahatlıkla edinebilirsiniz.

Halkbank Avantajlı Konut Kredisi

Halkbank konut kredisi %1.20 faiz oranı ve maksimum 10 yıl vade süresi kapsamında kullanılabilmektedir. %1.20 faiz oranlı 10 yıl vadeli Halkbank kredisini 300 bin TL limitle talep ederek, aylık 4.730 TL taksit imkanından, 500 bin TL limitle talep ederek aylık 7.884 TL taksit imkanından yararlanmak mümkündür. İlgili kredinin toplam geri ödeme tutarı talep edilen ana para ve vade süresi değişikliklerine göre hesaplanmaktadır.

Vakıfbank Avantajlı Konut Kredisi

Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmak isteyenler 100 bin TL limit seçeneğini tercih ederek, %1.29 faiz oranı kapsamında, aylık 1.642 TL'lik uygun taksit imkanından yararlanırlar. Toplam geri ödemesi 198.744 TL olan bu kredi için sunulan avantajlı vade süresi ise 10 sene olarak belirlenmiştir.

Ziraat Katılım Avantajlı Konut Kredisi

Ziraat Katılım Bankası 300 bin TL'lik konut kredisini %1.89 faiz oranı ve maksimum 10 yıl vade kapsamında sunmaya devam ediyor. 300 bin TL limitli krediyi en avantajlı koşullar ile sunan Ziraat Bankası ve Halkbank ardından gelen Ziraat Katılım Bankası, ilgili kredinin taksitlerini ise 6.340 TL olarak hesaplıyor. Toplam geri ödeme tutarı 763.522 TL olan konut kredisi, 2022'nin avantajlı seçenekleri arasında yer alıyor.

QNB Finansbank Avantajlı Konut Kredisi

QNB Finansbank ile avantajlı ödeme planı detaylarından yararlanarak kredi kullanmak isteyenler 200 bin TL'lik konut kredisine göz atabilirler. QNB Finansbank'ın 200 bin TL limitli %2.62 faiz oranlı ve 10 yıl vadeli konut kredisi için 5.468 TL'lik aylık taksit tutarı hesaplanmıştır. Kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 660.438 TL'dir.

Türkiye İş Bankası Avantajlı Konut Kredisi

Türkiye İş Bankasından konut kredisi edinmek isteyenler 10 yıl vade ve %2.05 faiz oranından yararlanabilirler. QNB Finansbank'a göre bir tık daha avantajlı koşulları sunan İş Bankası, 200 bin TL limitli kredisi için 4.493 TL'lik taksit imkanı tanıyor. Kredinin %2.05 faiz oranı ve 10 yıl vade seçenekleri için hesaplanan toplam geri ödemesi ise 541.526 TL'dir.

Akbank Avantajlı Konut Kredisi



2022 yılında avantajlı kredi sunan bankalar listesinde %1.20 ila %2.05 faiz oranı çerçevesinde konut kredisi sunan bankalar ardından Akbank geliyor. Akbank konut kredisinde 10 yıl vade yanında %2.11 faiz oranı imkanı tanıyor. Akbank'tan 200 bin TL konut kredisi edinilmesi halinde 10 yıl vade kapsamında 4.595 TL'lik aylık taksit karşılanırken, toplam geri ödeme tutarı 553.575 TL olarak hesaplanıyor.