Muratbey'in güvenliği tescillendi

Koronavirüs salgınının tüm dünya ile birlikte ülkemizde de görülmeye başlamasının hemen ardından tedarik, üretim, insan kaynağı ve tüketicilerle ilgili etkili önlemler alan Türkiye'nin milli peynir markası Muratbey, 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' almaya hak kazandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle birlikte tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşımını daha da artırmak adına, sektöründe örnek gösterilen önlem ve uygulamalar geliştiren Muratbey, bu çabalarının sonucunda TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü'nce (TSE) COVID-19'la mücadele çerçevesinde belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayan Muratbey, bu belgeyle aldığı önlemlerin başarısını tescillemiş oldu.

Güvenilir gıdaya ulaşımı sürdürülebilir hale getirmek ve tedarik zincirini eksiksiz yönetmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Koronavirüs öncesinde de güvenilir gıda üreticisi olma sorumluluğumuzla hijyen çalışmalarımız her zaman en üst düzeydeydi, şimdi de öyle. Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimizi kapsayan bir anlayışla COVİD-19 sürecini büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında da TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de önlemlerimizi gevşetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüz yüze faaliyetler durduruldu

Pandeminin başından bu yana aldıkları önlemlerle ilgili bilgiler veren Necmi Erol şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere ilave olarak, Uşak'taki üretim merkezimizde ziyaretçi kabulünü durdurduk. Fiziksel yakınlık gerektiren toplantı, yüz yüze seminerler, bayi toplantıları gibi topluca yapılan tüm faaliyetleri de koronavirüsün etkileri bitene kadar, geçici olarak sona erdirdik. Tüm çalışma ve dinlenme alanlarında 2 metrelik fiziksel mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. Servislerimizi, yemekhanemizi fiziksel mesafeyi sağlamak üzere yeniden düzenledik. Tüm çalışanlar her gün tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek işletmeye alınıyor. Sadece çalışanlarımız ve tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için tedbirler almakla kalmıyor, bulunduğumuz il Uşak'ta kamu kurumlarına da ciddi destekler sağlıyoruz. Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Polis uygulama noktaları, polis ekip otoları, tüm il karakolları, İl PTT Müdürlüğü, 112 acil servis, Türk Telekom müdürlüğü, KYK YURTKUR gibi hemen bütün kamu kuruluşlarına, ozonlama çalışması yaparak, önemli bir sosyal sorumluluk üstlendik. Pandemi döneminde topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle önemli çalışmalara imza attık. Bir örnek vermem gerekirse; pandemi hastanelerinde görevli sağlık çalışanlarımızın bağışıklarını artırabilmeleri için, D vitamini takviyeli Muratbey Plus ürünlerimiz ile kendilerine destek olduk. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve yerel üreticilerin pandemi sürecinde bilinçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz."



