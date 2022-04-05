Mutfak tüpüne yine zam geldi!

Mutfak tüpünün fiyatı 15 liralık zamla 316 lira oldu. Tüpe 2 Mart ve 11 Mart'ta da zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru, benzin ve motorinin yanısıra LPG fiyatlarında da devam ediyor. Otogaza bugünden geçerli olmak üzere 63 kuruş zam geldi.

Fiyat artışının ardından oto gazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara'da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir'de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükseldi.

LPG zammı, tüp fiyatlarında da artışa neden oldu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 15 liralık zamla 316 lira oldu. Tüp fiyatlarına 2 Mart ve 11 Mart'ta da zam uygulanmıştı. Öte yandan mutfak tüpüne 1 yılda gelen zam oranı ise yüzde 149'a ulaştı. (Duvar)