E-Ticaret sitelerine olan talep her geçen gün artarak devam ediyor. İnsanlar birçok kategoride geleneksel alışveriş ortamlarından ziyade online platformları tercih ediyor. Bunun en büyün nedenleri online platformlarda rekabetin daha yoğun olması ve alıcılardan gelen geri bildirimler ile ürün kalitesi hakkında daha net bilgilerin ulaşılabilir olması.

N11, Trendyol, Hepsiburada ve benzeri E-ticaret platformları her geçen gün daha fazla büyüyor ve daha geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor. Bu noktada, N11 kendi stoklarından ürün satmaması ile diğer platformlardan ayrılmakta. Bu özelliği ile N11 sitesi, farklı satıcıların kendi ürünlerini müşteriler ile buluşturması noktasında daha avantajlı görünüyor. E-Ticaret platformlarının, bünyesinde faaliyet gösteren satıcılardan değişen oranlarda komisyon aldıklarını da hatırlatmakta fayda var. Bu yazımızda sizlere, N11 sitesinin, alışverişler üzerinden uyguladığı komisyon oranları hakkında bilgi vermek istiyoruz.

N11’de Hangi Ürüne Ne Oranda Komisyon Uygulanıyor?

N11 sitesinin, kendi stoklarından satış yapmadığını daha önce belirtmiştik. Sizde satışlarınızı arttırarak pazar payınızı genişletmek ve kazancınızı yükseltmek istiyorsanız n11 platformunda online satış yapabilirsiniz. Peki, N11 Komisyon Oranları, nedir? Sattığını ürünlerden elde ettiğiniz tutarın ne kadarını siteye komisyon olarak vermek zorundasınız?

Elektronik kategorisinde satış yapacaksanız, bu kategoride site tarafından uygulanan komisyon oranları %8 ile %10 arasından değişiyor. Şayet bu kategoride toptan satışlar yaparsanız komisyon oranı %5 olarak belirlemiş durumda.

Anne&Bebek kategorisi için site tarafından belirlenen komisyon oranları, %14 ile %20 arasında değişiyor. Bu kategoride yapılacak toptan satışlarda ise komisyon oranı %15 olarak uygulanmaktadır.

Kozmetik&Kişisel Bakım, yoğun talebin olduğu kategoriler arasında olup komisyon oranları %14 ile %15 oranında.

Kitap, Müzik, Film & Oyun kategorisi için %10 ile %15 arasında değişen komisyon oranları bulunuyor.

Ev&Yaşam kategorisi N11 sitesinde en çok talep gören kategoriler arasında yer alıyor ve bu kategoride yapılacak satışlar için uygulanan komisyon oranları %10 ile %25 arasında değişiyor.

Giyim&Ayakkabı kategorisinde satış yapmak istiyorsanız yapacağınız satışlar üzerinden alınacak komisyon oranları giyimde %20, ayakkabı çantada %17 olarak uygulanıyor.

Spor & Outdoor ürünler satışı yapacaksanız komisyon oranları %12 ile %15 arasında değişiyor. Bu kategorideki toptan satışlar için uygulanan komisyon oranları ise %6 olarak belirlenmiş.

Neden E-Ticaret?

Birçok şey gibi ticaretin niteliği ve niceliği de değişiyor. Günümüzde geleneksel pazarlar yerini hızla E-ticaret platformlarına bırakıyor. E-Ticaret hem alıcılara hem de satıcılara büyük avantajlar sunuyor. E-ticaret ile;

Geleneksel pazarlara oranlar daha fazla insana ulaşabilirsiniz.

Satışlarınızı gözle görülür bir şekilde arttırabilir ve karlılığınızı yükseltebilirsiniz.

Diğer satıcıları ve fiyatlarını kolayca takip edebilir ve bu şekilde rekabet gücünüzü ciddi oranda arttırabilirsiniz.

Hangi ürünlerin ne oranda talep edildiğini takip edebilir ve ürün çeşitliliğinizi bu verilere göre şekillendirebilirsiniz.

Stoklarınızı kontrolünü sağlıklı bir şekilde yürütebilir ve gelişecek durumlara karşı hızlı bir şekilde pozisyon alabilirsiniz.