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Nebati'den enflasyon açıklaması: Sadece devletin çözeceği bir sorun değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati, ''Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz'' dedi

Nebati'den enflasyon açıklaması: Sadece devletin çözeceği bir sorun değil
30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Nebati, ''Enflasyon ülkemizin ve dünyanın önemli bir problemi. Enflasyonu en önemli öncelik olarak görüyoruz. Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. KKM gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık. Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

''Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor'' diyen Nebati, ''Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu'' ifadelerini kullandı.

''DEVLETİN SORUNU OLARAK GÖRMÜYORUZ''

Nebati, ''Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla ortak hareketi gerektiren çok kapsamlı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimizle tam bir kordinasyon halindeyiz'' diye konuştu.

Etiketler; #Nureddin nebati #enflasyon #ekonomi
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