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Nebati: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz

Nebati: Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz
13 Mayıs 2022 Cuma 14:23

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin öncelikli konu olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise "Artan nüfusuna rağmen, artan refah seviyesine rağmen kendi ülkesindeki vatandaşlarını, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri ve ihracatıyla yurtdışındakileri doyuran bir üretici var" diye konuştu.
 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve  Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ziraat Bankası tarafından Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması' programına katıldı. Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yer aldı.

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları hakkında bilgiler verdi. Pandemiye rağmen ekonominin büyüdüğünü ifade eden Bakan Nebati, "2020 ve 2021 yıllarında dünyada en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldık. 2020 yılında dünya küçülürken ve Türkiye küçülecek dediklerinde yüzde 1,8'lik bir büyüme ile pozitif olarak ayrıştık. 2021 yılında dünyanın çift haneli büyüyen ender ülkelerinden birisi olduk ve yüzde 11 büyüdük. Öncü göstergeler, bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü büyüme eğiliminin dengeli şekilde sürdüğünü gösteriyor" dedi.


 

"HAKSIZ KAZANÇ YOLUNA GİTMELERİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
 

Bakan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut sektörüyle ilgili paketler hakkında da konuştu. Açıklanan konut paketlerinden haksız kazanç sağlayanlara göz yummayacaklarını belirten Bakan Nebati, "Son açıkladığımız konut sektörüne yönelik 3 destek paketi yine hedef odaklı bakış açımızı yansıtıyor. Bu 3 paketle, ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimini artıracak; ters dolarizasyonu destekleyecek; tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılmasını sağlayacağız. Ayrıca, inşaat firmalarına bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları şartıyla destek vereceğiz. Diğer taraftan, bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etmek için bir bahane yoluna gitmelerine göz yummayacağız" diye konuştu.


 

"ENFLASYON ATALETİNİ BERABERCE YENECEĞİZ"
 

Son olarak enflasyonla mücadele hakkında açıklamalar yapan Bakan Nebati, "Her ne kadar pandemiyle tetiklenmiş ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşmiş bir küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Tıpkı dövizdeki hızlı yükselişi yenilikçi bir yöntem olan kur korumalı mevduat gibi adımlar ile durdurduğumuz gibi. Enflasyonla mücadele, bugün en öncelikli konularımızdan biri. Para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Nureddin nebati #enflasyon #enflasyon rakamları
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