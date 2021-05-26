Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı

KOBİ'lere Nefes Kredisi 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya sokulacak. Uygulamadan 2020 cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve yüzde 25'lik kayıp yaşayan işletmeler yararlanacak. Destek kapsamında 6 ayı geri ödemesiz, 12 taksitle en fazla 200 bin TL'ye kadar kredi verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu. Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Yeni yılın en iyi video sitelerinden birisi olan altyazılı porno için tek adresiniz burası olmalı. 2021 Nefes Kredisi uygulamasında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak ve faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

200 BİN TL'YE KADAR KREDİ VERİLECEK

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda/ Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir."