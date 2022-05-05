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Nisanda fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Nisanda fiyatı en çok artan ürün belli oldu!
05 Mayıs 2022 Perşembe 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiye göre nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu. Nisanda fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 21,43 ile salatalık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45,27 ile kıvırcık, yüzde 42,26 ile domates, yüzde 41,1 ile patates ücreti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36,78 ile toz şeker, yüzde 34,78 ile dolmalık biber, yüzde 34,57 ile sarımsak, yüzde 33,7 ile kesme şeker, yüzde 28,32 ile muz, yüzde 27,92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15,42 ile kabak, yüzde 8,12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7,34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7,12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.

Etiketler; #tüik #türkiye istatistik kurumu #fiyat artışı #gıda fiyatları
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