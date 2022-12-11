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Noel Baba kostümü de zamlandı!

Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenlerin tercih ettiği Noel Baba kostümü, şapkası ve yapay sakalının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı. Antalya'da doğup, öldüğüne inanılan ve mezarı Demre'de bulunan 'Noel Baba' St. Nikholaos'u yaşatmak için giyilen kostümler 900 lira, en çok satılan yapay sakalı 80 lira, şapkası 50 liradan alıcı buluyor

Noel Baba kostümü de zamlandı!
11 Aralık 2022 Pazar 13:18

Koronavirüs kısıtlamaları sonrasındaki ilk yılbaşı gecesinde evde ailesi ve misafirleriyle yeni yılı karşılayacaklar kutlama için hazırlıklara başladı. Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, Noel Baba kostümü ile sakalı oldu. Evde yeni yıl kutlaması için hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi gördü.

EVLERDE YILBAŞI HAZIRLIĞI

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri, en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi. Mağazalarda ve internet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde, Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan ürünlerin satışında son bir haftada artış yaşandı.

Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Charlotte Öztürk, kentte yaşayan yabancıların Noel ve yılbaşı kutlaması için evde hazırlıklara başladığını vurguladı. Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, "Fiyatlarda geçen yıla göre 2 kat artış oldu. En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 50 lira, sakalı ise 80 lira. Kostüm 900 liraya satılıyor" diye konuştu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yılbaşı #noel baba #zam
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