Norm Holding, Korelileri ağırladı

Kore Bağlantı Elemanları Dernekler Federasyonu'na bağlı 17 Kore firmasının kurucu ve CEO'ları, Norm Holding'e ait üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Norm Holding'e bağlı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisler ile Salihli'deki üretim alanlarını gezen heyet, özellikle Ar-Ge ve kalite yönetimi konusunda Norm Holding yetkililerinden bilgi aldı.
Norm Holding bağlı tesislerin uluslararası anlamda ziyaret edilmesinin karşılıklı iş birliğini arttıracağına inandığını ifade eden Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, uluslararası bağlantı elemanları sektörünün özellikle Uzakdoğu ayağının önemli aktörlerini tesislerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.