Norm Holding Monza'da

Norm Holding 'SACMA GROUP' davetlisi olarak gittiği İtalya Monza'da dünya bağlantı elemanları sektörünün dev firmaları ile görüştü.

Norm Holding adına davete katılan Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, bağlantı elemanları sektörünün uluslararası devleri ile istişarede bulundu. Sektörün ve dünyanın en modern ve en iyi donanımlı tesislerine sahip makine tasarımcısı ve üreticisi olarak bilinen ve Norm Cıvata'nın önemli makine tedarikçilerinden olan 'SACMA GROUP', 80.yıl kutlamaları şerefine bağlantı elemanları sektörünün devlerini Autodromo Nazionale Monza tarihi yarış pistinde ağırladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen organizasyona Norm Holding adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal davetli olarak katılırken, organizasyonda bağlantı elemanları sektörünün uluslararası dev firmaları çeşitli sektörel konularda fikir alışverişinde bulundu.

Bağlantı sektörü

Norm Holding olarak bağlantı elemanları sektöründe Türkiye'nin lider markası olmanın yanında uluslararası önemli bir oyuncu olduklarını söyleyen Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, sektörün önemli bir üreticisi olan SACMA GROUP'un 80. kuruluş yıl dönümü etkinliğinin aynı zamanda uluslararası bir sektör buluşması olduğunu vurguladı. Bu tarz etkinliklere katılım göstererek bağlantı elemanları sektörünün büyük oyuncuları ile iletişim ve paylaşımda bulunmanın son derece faydalı olduğunu vurgulayan Uysal, "Sektörel fuarların yanında bu tarz davetler de önemli iş bağlantılarının kurulduğu, yeni iletişim kanallarının açıldığı yerler oluyor. Bu davette Norm Holding olarak Türkiye'yi temsilen bulunmaktan da mutluyuz" diye konuştu.