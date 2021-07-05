ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0
BAHÇEDE İLK TUR!
BAHÇEDE İLK TUR!
0
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
0
TOPUKLU ASKER!
TOPUKLU ASKER!
0

Normalleşme geldi bilet fiyatları arttı!

Kademeli normalleşme süreci, uçak ve otobüs biletlerine olan talebi artırdı. 2021’in ilk yarısını analiz eden Turna.com, evli çiftlerin tatil rotasını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler’e çevirdiğini açıkladı. Bu süreçte en pahalı dış hat uçuşu İstanbul - Dubai olurken, biletlerin 18 bin 409 liraya alıcı bulduğu belirtildi

Normalleşme geldi bilet fiyatları arttı!
05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:13

Online uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com’un, 2021’in ilk 6 ayının verileriyle hazırladığı seyahat raporuna göre, evli çiftler tatil rotalarını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler’e çevirdi. Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle, daha güvenli ve farklı seyahat alternatiflerini değerlendiren çiftlerin ilk tercihinin, Maldivler’in başkenti Malé olduğu kaydedildi. Listeyi, Azerbaycan’ın Bakü ve Ukrayna’nın Kiev şehirleri takip etti. Çiftler, iç hatlar seyahatlerinde ise en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’yı tercih etti.


EN PAHALI UÇAK BİLETİ: 18 BİN 409 LİRA


İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul - Dubai destinasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara - Antalya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti; Kiev - Ankara destinasyonunda 190 liraya satıldı. En ucuz yurt içi uçak bileti ise Antalya - Adana destinasyonunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay haziran olurken, en ucuz olduğu aylar iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise mart ve mayıs oldu.


‘YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA ÇOK SEYAHAT EDİLECEK’


Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turna.com'un Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Uçuşlara olan talepler her geçen gün artıyor. Yılın ilk yarısındaki hareketlilik ise fazlasıyla sevindirici. Aşılama oranının yükselmesi ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının da ülke ülke gevşetilmesiyle birlikte ikinci yarıda daha çok seyahat edileceğini öngörüyoruz” dedi.


İÇ HATLARDA EN ÇOK UÇULAN ROTA: İSTANBUL - İZMİR


Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk 6 ayında, iç hatlarda en çok İstanbul - İzmir arası seyahat edildi. Listeyi İstanbul - Antalya, İstanbul - Adana ve İstanbul - Trabzon destinasyonları takip etti. Dış hatlarda Bakü listedeki birinciliğini korudu. Taşkent, Tahran, Malé ve Kiev ise listeyi takip eden şehirler oldu. 2021’in ilk yarısında, en çok haziran ayında seyahat edildi.


Öğrenciler dış hatlarda en çok Bakü, Varşova ve Priştine’ye seyahat etti. Öğrencilerin iç hatlarda en çok uçtuğu şehirler ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. 65 yaşın üstündekiler ise yurt dışında Almanya’nın Stuttgart, Hamburg ve Nürnberg şehirlerini, yurt içinde İstanbul, İzmir ve Trabzon’u tercih etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #normalleşme #uçak biletleri #uçak biletleri zam
Önceki Haber
Zamlar sanayiye ket vurabilir!
Sonraki Haber
Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
0
Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı!
0
Zamlar sanayiye ket vurabilir!
Zamlar sanayiye ket vurabilir!
0
Bu konut şirketleri tasfiye edildi!
Bu konut şirketleri tasfiye edildi!
0
Kredi kartında taksit sayıları düşürüldü
Kredi kartında taksit sayıları düşürüldü
0
Yasaklar kalktı zamlar üst üste gelmeye başladı. Elektriğe de zam!
Yasaklar kalktı zamlar üst üste gelmeye başladı. Elektriğe de zam!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.