Nus Arte Projesinin Lansmanı Yapıldı

S.S Meclis Yapı Konut Kooperatifi ilk projesi Nus Arte’nin lansmanı yapıldı. Hatay Hıfzıssıhha’da yükselecek olan proje 390 konuttan meydana geliyor.

İzmir Ticaret Odası meclis üyelerinin girişimi ile kurulan S.S Meclis Yapı Konut Kooperatifi ilk projesi için start verdi. Projenin lansmanı Alsancak Talatpaşla Bulvarı’ndaki satış ofisinde gerçekleşti. Lansmana çok sayıda davetli katıldı. Satış ofisinin açılış kurdelasını İzmir Ticaret Odası meclis başkanı Selami Özpoyraz, kooperatif başkanı İrfan Erol, kooperatif başkan yardımcısı H. Çetin Güvercin, kooperatif yöneticilerinden Şenol Aslanoğlu, Melih Tunç Tandoğan, Halil Kurt ve BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya kesti. 8 bin 500 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek olan Nus Arte projesi 3 blok olarak yükselecek. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak. 3+1 daireler 159 metrekare, 2+1 daireler 112 metrekare, 1+1 daireler ise 74 metrekare olarak tasarlandı. Karabağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 40 bin metrekarelik İzmir’in 3. Büyük kent meydanının yanı başında inşa edilecek proje deniz, kent meydanı ve şehir manzarasına da sahip.Projede yüzme havuzu, kapalı otopark, çocuk oyun alanı, spor salonu, sosyal alanlar ve geniş peyzaj alanları yer alıyor.

Nus Arte Nerede?

Hatay hıfzıssıhha bölgesinde konumlanan Nus Arte projesi Göztepe metrosuna 1 km, Göztepe stadına 2 km, İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne 2 km, Atatürk Araştırma Hastanesi’ne 1 km, Güzelyalı’ya 1,3 km, İstinye Park AVM ve Üçkuyular feribotuna 3 km, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ise 4 km mesafede yer alıyor.