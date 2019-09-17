Opet Petrolcülük ve Fuchs Petrolub SE ortaklığında Türkiye'de otomotiv ve endüstriyel yağlayıcılar alanında hizmet veren Opet Fuchs'un yeni fabrikası Aliağa'da açıldı.

Opet Fuchs, 24 milyon euro yatırımla hayata geçirilen ve yıllık tek vardiyada 60 bin ton madeni yağ üretim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye'nin en modern madeni yağ üretim tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek.

Opet Fuchs Aliağa Üretim Tesisi'nin açılış törenine; OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Fuchs Petrolub SE Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Fuchs, OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Nurten Öztürk, Ufuk Öztürk ve Filiz Öztürk ile Fuchs Petrolub SE Avrupa İcra Kurulu Üyesi Ralph Rheinboldt, Fuchs Petrolub SE Başkan Yardımcısı Alf Untersteller, OPET Petrolcülük A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan katıldı.

Stratejik değişim

OPET Petrolcülük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, iş hayatına madeni yağ sektöründe başladığını belirterek "Bu nedenle madeni yağ işinin hayatımdaki önemi büyük. Böylesine zorlu ve riskli bir işi, ortaklarımız Koç Holding ve Fuchs Petrolub SE sayesinde ülkemizde ileriye taşımayı başardık. Dinamik Opet Fuchs ekibinin emekleri sayesinde hayata geçirdiğimiz bu son teknolojiyle donatılan fabrikayla hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni başarılar bizi bekliyor" diye konuştu.

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, yeni fabrikanın Koç Holding ve OPET Petrolcülük arasında 17 yıldır başarıyla devam eden iş birliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. Eyüboğlu, "Yeni fabrikamız stratejik değişimimizin bel kemiği olacak. İki katına çıkan kapasitesi ve değişen ürün yapısıyla sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Yeni fabrikamız ile ortaklarımızla birlikte hem sektöre hem de Ülkemize duyduğumuz güvenin altını bir kez daha çizmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.