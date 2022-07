Orman yangınları sonrası sigortaya talep arttı

Son dönemde yazlık sitelerin çevresinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşların korku ve panikle hemen sigorta yaptırmaya başladığını kaydeden İZTO Sigortacılık Grubu Meclisi Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, küçük rakamlarla büyük risklerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Son dönemde iklim değişikliğine bağlı yaşanan doğal afetlerde nedeniyle yaşanan kayıpların bireysel olarak telafisinin zor olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yaşanan kayıpların ancak sigorta ile telafi edilebileceğini belirtti

Olay anıyla sınırlı kalıyor

Özellikle son dönemde yazlık sitelerin çevresinde çıkan orman yangınları sonrası sigorta yaptırmayan vatandaşların korku ve panikle hemen sigorta yaptırmaya başladığını kaydeden İZTO Sigortacılık Grubu Meclisi Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, "Bu reaksiyonlar sadece olay anıyla sınırlı kalıyor. Yanan bölgelerde baya bir sigortasız konut var. Sigortası olanlarda bir sıkıntı yaşandığında bu sıkıntıyı sigorta karşılıyor. Ancak sigortası olmayanlar ise kendi imkânlarıyla karşılamaya çalışıyor. Küçük rakamlarla büyük risklerden kurtulabilinir. Bunun konforundan yararlanmak gerekiyor. Bazen bakıyoruz bir konut almış ama tekrar yerine koyma şansı olmayan kişilerin daha çok sigortaya sarılması lazım" dedi.

Ülke ekonomisi için de zarar

İklim değişikliğine bağlı olarak risklerin ve sigortaya olan ihtiyacın da her geçen gün daha da arttığını belirten Kocamanoğlu, "İklim değişikliğine bağlı olarak her an her bölgede çeşitli doğal afetler görülebilir. Bu risklerden de kurtulmanın en güzel yolu da sigorta yaptırmak. Sigorta için ödenecek bedeller maddi olarak çok büyük güçlükler getirmez. Ama yarın bir afetle karşılaştığınızda yerine koymaya çalıştığınız çok büyük bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ya da yaşanan kayıpların yerine koyamaya biliyorsunuz. Sonra devletten destek bekleniyor ancak devletin imkânları da kısıtlı. Sadece geçici olarak destekler verebiliyor. Sonuca baktığımızda ise sigorta olmadığı takdirde elinizdeki değerler kaybolmuş oluyor. Bunlar ülke ekonomisi için de zarar" diye konuştu.

Ancak sigorta ile telafi edilebilir

Kocamanoğlu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: "2022 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında meydana gelen doğal afetlerin ekonomiye faturası 32 milyar doları buldu. Bu hasarların sadece 14 milyar doları sigortalıydı. Aradaki farkı düşünürsek 18 milyar dolarlık sigortalanmamış bölüm var. Bu ekonomik kayıpların sadece 15 milyar doları Asya-Pasifik bölgesinde. Küresel iklim değişikliğine bağlı doğal afetler belli bir bölgeyi çok etkilemiş. Bun kayıpların 7 milyar doları Avrupa'da, 6 milyar doları da Amerika'da gerçekleşmiş. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin yarattığı maliyetler bu şekilde. 16-21 Şubat tarihleri arasında Avrupa'da yaşanan afetlerin hasar maliyeti 4 milyar doları buldu. Bu kayıplar çok ciddi rakamlar kişi bazlı baktığınızda yerine konulabilecek rakamlar değil. Ancak sigorta yaptırarak bu hasarları telafi edebilirsiniz.