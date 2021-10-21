Otobüs firmaları isyanda: Kontak kapatma noktasına geldik

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaları kontak kapatma noktasına getirdi

FATİH ÖZKILINÇ- Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarını olumsuz etkiliyor. Kontak kapatma noktasına gelen sektör bir an önce çözüm bekliyor.

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelem zamların şehirlerarası yolcu taşımacılığa etkilerini değerlendiren Ege Bölgesi Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Gerilakan, “Sektörde firmalar araç gönderemiyor. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, pandemi şartları sektörü olumsuz etkiliyor. Son yüzyılın en kötü günlerini yaşıyoruz. Otogarda yeterli sayıda yolcu yok. Son dönemdeki akaryakıt fiyatlarının yükselmesi de sektörü durma noktasına getirdi. Belimiz büküldü. Herkes oturmuş bekliyor. Şu anda bilet fiyatlarında bir artış söz konusu değil. Bilet satamıyoruz. Hatta ucuza satmak zorunda kalıyoruz” dedi.

“Evlerimize ekmek götüremeyecek noktaya geldik”



Devletin sektöre el atması gerektiğini belirten Gerilakan, “Sektörde KDV yüzde 8’den tekrar yüzde 18’e çekildi. En büyük sıkıntıyı sektörümüz yaşıyor. Akaryakıta fiyatlarına gelen son zamlarla birlikte birçok firma İzmir’e gelmeyi bıraktı. Esnaf perişan halde. Dayanacak gücümüz kalmadı. Maliye ve Hazine Bakanlığı bir takım adımlar atmalı. Devletimizden bu konuya bir neşter vurmasını bekliyoruz. KDV’nin KDV’sini ödüyoruz. KDV’nin tekrar yüzde 8’e indirilmesini istiyoruz. TOFED aracılığıyla bu konuda bazı girişimlerimiz oldu. Taleplerimizin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye’nin KDV yükünü en fazla çeken sektörden bahsediyoruz” diye konuştu.

Üvey evlat muamelesi



Devletten hiçbir katkı göremediklerini dile getiren Gerilakan, “Kontak kapatma noktasına geldik. Türkiye’de büyük bir kesim şehirlerarası ulaşımda otobüsü tercih ediyor. Uçak bileti fiyatları çok yüksek. Biz de fiyat artışı yapsak bu insanlar nasıl gidip gelecek? Fiyatları artırmazsak biz nasıl ayakta kalacağız? Otogarlardan çıkış ücretleri çok yüksek. Sıkıntılarımızı nasıl aşacağımızı bilmiyoruz. Devletimizin bu sektöre el atması gerekiyor. Büyük bir istihdam sağlıyoruz. Üvey evlat muamelesi görmememiz gerekiyor. Evlerimize ekmek götüremeyecek noktaya geldik. Personelin maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.