Otomobil almak isteyenler dikkat! Bakan Nebati o düzenleme için tarih verdi!

Otomobil alacaklar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu ile ilgili yeni açıklama yaptı. ÖTV'de indirim olmayacağını ancak matrah düzenlemesi yaptıklarını açıklayan Nebati, matrah düzenlemesi için tarih verdi



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

1 ARALIK'TA HAYATA GEÇİYOR

Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada da ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

ARABALAR NE KADAR UCUZLAYACAK?

Konu ile ilgili bir televizyon kanalında açıklama yapan gazeteci Halil Okşit, otomobil fiyatlarının vergiler nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Avrupa'da 1000 kişiye 600 araç düşerken Türkiye hala 200'leri yakalayamadı." açıklamalarında bulunmuştu.

ÖTV matrahına gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de konuşan Ökşit, "1 milyon TL'lik bir araçtan bahsedelim. Bunun 350 bin TL'si ÖTV. KDV her üründe var. 1 milyonluk ürünü almak için 350 bin TL ÖTV ödüyoruz. Eğer ÖTV matrah düzenlemesi gerçekleşirse en büyük indirim bu aracın %80 indirimden %50 ÖTV'ye düşmesi olacak. Yüzde 30'luk bir ÖTV fırsatı doğacak. Bu da ne demek? 350 bin TL yerine 250 bin TL ÖTV ödenecek. Aracın fiyatı da 1 milyon TL'den 900 bin TL'ye inecek." ifadelerini kullandı.