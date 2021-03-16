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Otomobil satışına taksit imkanı geldi!

Otomobil satışlarında fiyata göre vadelendirme işlemi Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendi. Buna göre 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu

Otomobil satışına taksit imkanı geldi!
16 Mart 2021 Salı 09:11

2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara genel sınırlama getiren kanunda konut satışını kapsam dışı bırakılırken, otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesinden konut satışını kapsam dışı bırakılırken, maddeye eklenen bir fıkra ile otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi. Konut satışları, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamı dışına çıkarıldı, taşıt satışları ise düzenleme kapsamına alındı.

24 AYDAN 60 AYA KADAR TAKSİT YAPILABİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmelikte değişiklik yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması da yeniden düzenlendi.

Nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

-120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay
-120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay
-300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay
-750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

Etiketler; #otomobil #otomobil satışı #otomobil taksit
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