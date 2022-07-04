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Otomobil satışları düştü!

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adet olarak gerçekleşti

Otomobil satışları düştü!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:44

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

Haziranda yüzde 1'lik artış

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 1 artarak 80 bin 652 adede yükseldi. Söz konusu pazar, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4 arttı.

Geçen ay 2021'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 2,9 artarak 64 bin 134 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 azalarak 16 bin 518 adet oldu. 10 yıllık haziran ortalamasına göre otomobilde yüzde 14,9'luk, hafif ticaride yüzde 7,9'luk yükseliş görüldü.

En çok SUV otomobiller tercih edildi

İlk 6 ayda pazarın yüzde 89,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 136 bin 297 adet ve yüzde 49'luk payla başı çekerken, B segmenti otomobiller 110 bin 201 adetle yüzde 39,6'lık pay aldı.

En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,7 ile SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,1 ile sedan, yüzde 22,2 ile H/B otomobiller takip etti.

Satılan otomobillerin yüzde 70,4'ü benzinli

Söz konusu dönemde satılan otomobillerin yüzde 70,4'ünü benzinliler, yüzde 16,9'unu dizeller, yüzde 9,9'unu hibritler, yüzde 1,9'unu otogazlı araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış adedi ise 2 bin 263 oldu.

Ocak-haziran döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 11,8, 1600-2000cc aralığındaki satışlar yüzde 43,6, 2000cc üstü satışlar ise yüzde 35,2 azaldı.

Emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller ilk 6 aylık pazarda yüzde 40,5, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller yüzde 26,2 pay aldı.

Satılan otomobillerin yüzde 77,8'ini otomatik şanzımanlı, yüzde 22,2'sini manuel şanzımanlı otomobiller oluşturdu.

Özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre incelendiğinde satışların yüzde 83'ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 7,2'si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif ticari araç pazarına gövde tipine göre bakıldığında, van gövde tipi yüzde 74,2'lik, kamyonet gövde tipi ise yüzde 13,4'lük pay aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil satışları #otomobil #hafif ticari araç
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