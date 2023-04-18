Otomotivcilerden seçim öncesi 4 istek

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun yaptığı açıklamada yeni kurulacak hükümetten ÖTV’nin kademeli olarak indirilerek sıfırlanmasını, uzun soluklu bölgesel teşvik programlarının devreye alınmasını, mesleki eğitimde sektör temsilcileri ile işbirliği yapılmasını ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu programının gözden geçirilerek kolaylaştırılmasını beklediklerini söyledi

Ege Otomotiv Derneği, (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonrası Türkiye’nin yeni bir döneme geçeceğini ifade ederek iktidara hangi partinin geleceğinden bağımsız olarak otomotiv sektörünün beklentilerini açıkladı.

Temel beklentilerinin otomotivde ÖTV’nin sıfırlanması olduğunu söyleyen EGOD Başkanı Torun, “Türkiye’deki ÖTV oranı çok yüksek. Geçen sene ÖTV’den devletimiz 350 milyar TL gelir elde etmiş, bunun 42 milyar TL’si otomotiv satışından. ÖTV devlet için ciddi bir kaynak olsa da tüketicinin araç alırken neredeyse aracın fiyatı kadar vergi ödüyor olması, hem satışı hem de ülkemize yatırımı engelliyor” dedi.

Beklentilerinin kademeli olarak, zamana yayarak ÖTV’nin düşürülmesi olduğunu ifade eden Torun, “Geçen sene Kasım sonu bir revize yapılmıştı, Aralık ayında araç satışı 50 binden 115 bin seviyesine çıktı. Ocak ayı da iyiydi ama enflasyon ile bu matrah düzenlemesi eridi. ÖTV’nin düşürülmesi, araç satışını artıracağı için devletin sürümden kazanması söz konusu. Öte yandan yüksek ÖTV, iç pazara yeterli araç satamayacağını düşünen yabancı markaların yatırımı önünde de engel. ÖTV’nin düşürülmesi, ülkemize yeni markaların gelmesini, var olan markaların yeni üretim bantlarını devreye almasına etki edecektir” diye konuştu.

Türkiye’de araçlarımızın ortalama yaşının 14.5, bu rakamın Avrupa’da 10 olduğunu söyleyen Torun, “Yaşlanan bir araç parkımız var. Karbon salınımından tutun geri dönüşüm zorluğuna kadar ekonomiye zarar veren bir durum. ÖTV sıfırlanana kadar kademeli olarak indirilmeli” dedi.

“Uzun vadeli, planlı, bölge odaklı teşvik şart”

Türkiye’nin coğrafi işaret gibi bölgesel değerlerini öne çıkaran bir üretim anlayışına geçmesi gerektiğini ifade eden Torun, “Bölgelerin planlanıp her bölgede başka bir sektörün kümelenmesi, teşvik programlarının da uzun vadeli olarak bu bölgesel planlamaya göre verilmesi gerekiyor” dedi. Mardin ile İzmir’in ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğini, buna bağlı olarak beklediği desteklerin de farklı olduğunu hatırlatan Torun, “Sınırda vergi, karbon ayak izinin küçültülmesi, Avrupa Yeşil Mutabakat konuları da gündemde. Tüm bu dönüşümleri yaparken bölgesel teşvik sisteminin değiştirilerek bölgesel üretim planlaması yapılması ve buna uygun uzun, 3 ay sonra değişmeyecek teşvik sistemlerinin gelmesi gerekiyor” dedi.

“Mesleki eğitim sektörle beraber planlanmalı”

Otomotiv sektörünün temel probleminin nitelikli eleman olduğunu belirten Torun, meslek liseleri ve teknik okullarda otomotiv bölümlerinin müfredatının yeniden düzenlenerek bu süreçte sektör ile işbirliği ile yapılması gerektiğini söyledi.

Çırak yetişmediğini, hem sanayi sitelerinde hem de fabrikalarda nitelikli eleman bulmakta zorlandıklarını söyleyen Torun, “Meslek Lisesi üzerindeki olumsuz algının kırılması lazım. Bugün sanayide iyi bir elektrikçi, iyi bir kaportacı, iyi bir mekanik ustası pratisyen hekimden daha iyi para kazanıyor ama bu alanlarda yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Meslek Lisesi otomotiv programlarında hala karbüratör var. Tüm bu müfredatın sektör ile istişare ederek değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

“Şarj istasyonu şartları hafifletilmeli”

TOGG’u çok başarılı bulduğunu, geç kalınmış ama doğru bir proje olduğunu vurgulayan Torun, ancak Türkiye’de şarj istasyonlarının çok yetersiz olduğunu ifade etti. Bu noktada şarj istasyonu kurma şartlarının hafifletilerek özendirilmesi gerektiğini ifade eden Torun, “Türkiye, Japonya’dan sonra teknolojik yeniliklere en açık ikinci ülke konumunda. Elektrikli araçlara da büyük ilgi var, TOGG’a 184 bin kayıt bunun da göstergesi. Ancak şarj hala temel sorun” dedi. Tesla’nın Türkiye pazarına girmesi ile elektrikli araç rekabetinin artacağını söyleyen Torun, “Şarj istasyonları sorununu çözersek elektrikli araç konusunda Türkiye’de çok hızlı bir Pazar oluşabilir” diye konuştu.

Otomotivciler yeni Hükümetten neler istiyor

ÖTV kademeli olarak indirilerek sıfırlanmalı

Uzun soluklu bölgesel teşvik programları devreye alınmalı

Mesleki eğitimde sektör temsilcileri ile işbirliği yapılmalı

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu kolaylaştırılmalı