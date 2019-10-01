Otoyol konut sektörünü yüzde 40 canlandırdı

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılmasının ve faizlerdeki indirimin İzmir gayrimenkul piyasasını yüzde 30-40 hareketlendirerek konut satışlarını arttırdığını söyledi.

Sancak, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeleri, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir konut sektörüne etkileri ve Folkart tarafından hayata geçirilen projeleri anlattı. Türkiye'nin en önemli sektörülerinden olan inşaatın Türkiye'deki sektörlerin yüzde 30'u ile iş yaptığını dile getiren Sancak, inşaatın Türkiye'nin GSMH'sinin yüzde 8'ini oluşturduğunu bildirdi. Sancak, inşaattaki hareketliliğin ülke ekonomisinin hareketliliği manasına geldiğini kaydederek, yüzlerce alt sektörü etkileyen inşaat alanında ciddi bir istihdam oluşturulduğunu anlattı.

Yüksek faiz engeli

Kamu bankalarının öncülüğünde konut kredilerinin ağustos başında yüzde 0,99'a düşürülmesine değinen Sancak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son bir yılda maalesef faizlerin yüksekliği sektörü olumsuz etkiledi. İnsanlarımız genelde biriktirdiği paranın üzerine kredi çekerek ev sahibi oluyor ancak yüksek faiz nedeniyle ev alımı ertelendi, durduruldu. Faizlerin yüzde 0,99'a çekilmesi sektörü ciddi anlamda olumlu etkiledi. İzmir'de de bunu birebir hissettik. Ekimde bunu daha fazla hissedeceğiz. Ekim başında enflasyon oranı açıklandığında düşük rakam gelecek. Bunlar piyasalara ciddi anlamda moral veriyor ve insanların alım iştahını arttırıyor."

Durgunluk aşılıyor

Sancak, son 1,5 yıldır ekonomik anlamda durgunluk yaşandığını belirterek, ancak bu zor sürecin geride kaldığını her geçen ay güzel haber geldiğini, satın alma iştahının güzel haberlerle perçinleşeceğini bildirdi. Konut müşterisinin artık ev almaya hazır hale geldiğini dile getiren Sancak, düşük faiz ve ekonomik göstergelerin iyiye gitmesinin bunda etkili olduğunu vurguladı. Sancak, konut satışlarındaki hareketlilikle stokların eriyeceğini kaydederek, bu sayede sektörün toparlanacağını ve yeni konutların inşa edileceğini anlattı.

İstanbullunun gelebileceği en güzel şehir

Sancak, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolun (İstanbul-İzmir Otoyolu) 4 Ağustos'ta açıldığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: "Otoyolun açılması İzmir'i İstanbul'da, Bursa ve Balıkesir gibi illerle iç içe hale getirdi. İstanbul'da 3 saatte, Bursa'dan 2 saatte buraya gelinebiliyor. Bu tip yatırımlar insanların İzmir'e ilgisini artırıyor. Ayrıca Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Çanakkale kuzey otobanı, Antalya-İzmir otobanı İzmir'i Türkiye'ye bağlayacak önemli projelerden. İstanbullu gidecek yer arıyor. İstanbul'da yaşayanların gidebileceği en güzel şehir İzmir'dir. Güneşi, denizi, termali, ulaşım imkanları, tarımı ile eşsiz bir şehir İzmir."

Sancak, son aylarda İzmir gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin ciddi arttığını kaydederek, "Otoyolun açılması ve faizlerdeki indirimle İzmir'de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi. Bizim projemizdeki hareketlilik ise yüzde 100 artış gösterdi" diye konuştu.

Yabancılar keşfediyor

Sancak, yılın 8 ayında yabancılara konut satışının 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50'ye varan oranda arttığını ve 27 bini aşkın konut satıldığını söyledi. "Yabancı yatırımcıların konut alımında İzmir'e ilgisi enteresan şekilde arttı. Yabancı konut alımında direksiyonu İzmir'e kırdı" diyen Sancak, İzmir'de konut yatırımının yabancıların önemli ölçüde ev aldığı İstanbul'a göre daha avantajlı olduğunu bildirdi. Sancak, İzmir'in adeta yabancıların yeni keşfettiği bir kent olduğunu kaydederek, burada konut fiyatlarının İstanbul'a göre daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Folkart olarak son dönemde yabancıya satış oranını önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Sancak, "Müşterilerimiz genelde Avrupalı. New York'tan Kanada'ya ve Avrupa ülkelerine kadar önemli bir müşteri çeşitliliğimiz var. Ayrıca Körfez'den de ciddi sayıda müşterilerimiz söz konusu. Avrupalı hem kullanım hem yatırım amaçlı, Körfez'dekiler ise yatırım amaçlı alıyor." diye konuştu.

Beyaz yakalıların tercihi

Sancak, İzmir'in uluslararası emlak danışmanlık ve değerlendirme şirketi Knight Frank'ın hazırladığı ve kısa süre önce açıklanan 'Global Residential Cities Index'te zirvede yer aldığını belirterek, "2017'nin 2. çeyreği ile 2018'in 2. çeyreği arasında yer alan bir yıllık dönemi kapsayan çalışmaya göre İzmir, konut fiyatlarındaki yüzde 16,2'lik artışla 2. sırada yer aldı" dedi.

Şehrin beyaz yakalıların gözdesi olduğunu ve 2008-2018 döneminde tüm Türkiye'den 1 milyon 305 bin kişinin ikamet adresini İzmir'e taşıdığını dile getiren Sancak, İzmir'e göç veren illerin başında İstanbul, Manisa, Ankara ve Antalya'nın geldiğini söyledi. Sancak, İzmir'in, hem ekonomik büyüme hem de gayrimenkul sektörü açısından önemli bir ivme yakaladığını kaydederek, kentte istikrarlı bir büyümenin söz konusu olduğunu bildirdi.

Yurtdışına açılım

Gayrimenkul üretimini yurtdışına taşıyacaklarını aktaran Sancak, Almanya'da hızlıca organize olup, Köln veya Berlin'de konut üretmeyi hedeflediklerini, ayrıca buradaki yatırımcılara Türkiye'deki projelerinden de satış yapacaklarını anlattı.