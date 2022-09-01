Özgener: Açıklanan paketler etki yaratmaz, enflasyon düşürülmeli

Enflasyonun orta gelir ve dar gelirlilerin kazançlarını erittiğini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, dar gelirli kesim için açıklanan paketlerin hiçbirisinin, enflasyonun düşürülmesi kadar pozitif bir etki yaratmayacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıda ülke ve İzmir ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülkedeki enflasyonun orta gelir ve dar gelirlilerin kazançlarını erittiğini söyledi.

Uygulanan politikalar risk primini yükseltiyor

Dar gelirli kesim için açıklanan paketlerin hiçbirisinin, enflasyonun düşürülmesi kadar pozitif bir etki yaratmayacağını da ifade eden Özgener, “Büyümeyi yüksek tutmak için kredi piyasası şartlarını zorlamayı ve enflasyonun yarattığı tahribatı azaltmak için kamu bütçesini gevşetmeyi, riskli buluyoruz; çünkü bu politikalar sonucunda daha da yükselen enflasyon ve cari açık makroekonomik istikrarı olumsuz etkiliyor. Üstelik diğer tüm ülkeler parasal sıkılaştırmaya giderken, bizim uyguladığımız politikalar pozitif bir ayrıştırmaya değil; risk primimizi yükselten negatif bir ayrıştırmaya da sebep oluyor” dedi.

Serbest piyasa koşulları zorlanıyor

Serbest piyasa koşullarını daha fazla zorlayarak hareket edilmemesi gerektiğini dile getiren Özgener, “Para politikası olmak üzere mevcut politikalarının daha geç olmadan gözden geçirilmesi gerektiği inancındayız. Bu mevcut şartlar, firmalarımız için enflasyon muhasebesini de zorunlu kılıyor. 2021 yılsonunda yapılan taleplerle, enflasyon muhasebesi uygulaması beklentileri de aşarak 2023 sonuna ertelendi; fakat bu kadar hızlı ve ivmeli bir şekilde artan enflasyon karşısında enflasyon muhasebesinin teknik şartları oluşmasına rağmen, uygulamanın ertelenmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yüksek enflasyon sonucunda kar, zarar rakamlarının ne kadarının reel, ne kadarının enflasyon etkisi sonucunda olduğunu bilmiyoruz. Sanayi kuruluşlarının satışlarının arttığını ama aynı dönemde şirketlerin finansman giderlerindeki artışın daha fazla olduğunu geçen ayki meclis konuşmamda da ifade etmiştim. Yüksek enflasyon mali tabloların anlaşılmasını ve karşılaştırabilir olma özelliğini bozarken, bilançolar gerçek durumu yansıtmıyor. En önemlisi, birçok uzmanın uyardığı şirketlerin öz sermayeleri vergilenir duruma geliyor. Şirketlerin finansmana erişimini artırmak için bu kadar değişik ve piyasa şartlarını zorlayıcı tedbirler uygularken, enflasyonun sermayeleri eritmesine izin vermenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenlerden dolayı, enflasyon karşısında işletme sermayelerinin korunabilmesi için enflasyon muhasebesi uygulanmasının daha fazla ertelenmeden uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede, firmalarımızın gerçek mali tablosunu görmesi mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

9 Eylül’ün ne anlama geldiği her yerde bilinir

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman’ın İzmir’in Kurtuluşu ile ilgili açıklamaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 9 Eylül’ün İzmir ve ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Özgener, “9 Eylül günü bir an önce İzmir’e kavuşmak isteğiyle ilerleyen ve Tuzakoğlu fabrikasından açılan ateş sonucu şehit düşen dört süvarimiz için aynı yerde dikilen anıtın üzerinde bir ibare yer alıyor. ‘Vatan ve Namus’ İzmir işgal edildiği gün nasıl ki bir kırılma noktası olmuş ve Kurtuluş Savaşı’na ivme kazandırmışsa, 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşu da tüm Türkiye’nin kurtuluşu olarak görülmüş ve 1923’ten itibaren bu anlayışla kutlanmıştır. Bu nedenle Türkiye’nin her yerinde 9 Eylül’ün ne anlama geldiği bilinir. Bugüne kadar 9 Eylül’ü büyük bir coşkuyla kutladık, bundan sonra da aynı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bir asır boyunca sadece İzmir’de değil, tüm Türkiye’de kutlanan bu özel gün için İzmir Ticaret Odası olarak kıymetli bir çalışmaya imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu kıymetli eser, 9 Eylül coşkusunun Tüm Türkiye’de nasıl yaygınlık kazandığınının en önemli kaynaklarından birisi olacaktır” dedi.

Katkı koymaya her zaman hazırız

Meclis toplantısında İzmir Tarihi Liman Kenti Unesco başvurusu ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Bu ay kültürel alanda bizleri sevindiren bir gelişmede yaşadık. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlatılan ve Odamızın himayesinde, geçmişi 2006 yılına kadar uzanan İzmir Tarihi Liman Kenti Unesco başvurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızadijital olarak teslim edildi. Kemeraltı Bölgesi, İzmir Tarihi Liman Kenti ve yaklaşım noktaları olan Bayraklı, Smyrna Agorası ve Yeşilova kazılarını da kapsayan proje için İzmir Ticaret Odası olarak her zaman katkı koymaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteri” diye konuştu.