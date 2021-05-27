Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından olan enflasyondaki yükselişin devam ettiğini belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Enflasyonda kötü bir sicilimiz var. Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler şu anda bizden iyi konumda. Bu ülkelerde de son bir yıl içerisinde ciddi yükselişler oldu ama şimdilik tek hanedeler” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dünya Bankası’nın Nisan ayında yayınladığı Türkiye raporu önemli tespitler içerdiğini aktaran Özgener, “Ülkemizde şirketlerin kırılganlıkları artıyor. Öz sermaye borçluluk oranları, faiz ödemelerinin oranları artıyor. Ülkemizde 2020 yılında yaşanan parasal genişleme, dünyadaki en hızlı parasal ve kredi genişlemelerden bir tanesi. Kısa vadeli risklerin bertaraf edilmesi için politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bankalarda yeniden yapılandırma bu yıl önemli olacak. Pandemi hiç kuşkusuz ülkeleri, şirketleri, sektörleri çok farklı etkiledi. Sanayi üretimimiz, 1. çeyrek için yüzde 5’in üzerinde büyümeye işaret ediyor, ancak salgın ekonomisinde herkes aynı şekilde büyümüyor. İhracat rekor seviyelerde ama ithalattaki yüksek artıştan dolayı cari dengeye olumlu yansımıyor. Sanayi sektöründe son dönemde girdi fiyatlarının artması, üretim maliyetlerini de yükseltti. Fiyat artışından etkilenmemek için yurtiçi sermaye malı üretiminin arttırılmasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

Sicilimiz kötü



Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından olan enflasyondaki yükselişin devam ettiğini belirten Özgener, “Enflasyonda kötü bir sicilimiz var. Brezilya, Meksika, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler şu anda bizden iyi konumda. Bu ülkelerde de son bir yıl içerisinde ciddi yükselişler oldu ama şimdilik tek hanedeler. Ülkemizi geride bırakan Arjantin’in enflasyon oranı ise yüzde 40’a yakın. ABD enflasyon ve 10 yıllık tahvil faiz oranlarının da artış ihtimali, ülkemizin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir risk göstergesi konumunda. Ülkemiz ekonomisi için birincil tehlike artan girdi maliyetleri ile enflasyon, kur sarmalı ve dış dengedeki kırılganlıklarımız. ÜFE-TÜFE arasındaki farkın kapanması gerekiyor. ÜFE artışı üreticiyi vuruyor. Kurun birikimli etkisinin maliyetlere yansıdığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

İşgücü reformuna ihtiyaç var



İzmir’in bir üretim kenti olarak sanayi payı İstanbul ve Ankara’ya göre daha yüksek olmasına karşın istihdam yaratmadaki kapasitesinin düşük olduğunu dile getiren Özgener, bu durumun nedenlerinin tartışılması gerektiğini ve işgücü piyasasında reform ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hibe desteğinde ayrım kaldırılsın

Pandemide faaliyetlerine zorunlu olarak ara verilen işletmelere yönelik hibe destek paketini de değerlendiren Özgener, “Paketten, Odamız üyesi olan 2,020 gerçek kişi taciri faydalanacak. Başvuru şartlarının sağlanması durumunda, 5 bin TL hibe desteği 175 üyemizi, 3 bin TL hibe desteği ise bin 845 üyemizi kapsıyor. Gerçek-Tüzel Kişi ayrımı yapılmamış olsaydı, hibe destek paketinden 2,020 üyemizin yanı sıra 11 bin üyemiz daha faydalanabilecekti. Gerçek-Tüzel kişi ayrımının kaldırılarak, hibe destek pakedinden kapsam dışında kalan üyelerimizin de faydalanmasını diliyoruz. Hibeler, piyasadaki çarkların dönmesine hiç kuşkusuz katkı sağlayacak ve Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan reel sektörümüz için moral kaynağı olacaktır. Finansmana ulaşımın kolaylaşması için nefes kredisini de memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeşil Mutabakata için potansiyel var



İzmir ve Ege Bölgesi’nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata geçişi için önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Özgener, “Rüzgar enerjisinde kentimiz Türkiye’de ilk sırada geliyor. Güneş ve jeotermal enerjide de ciddi imkânlarımız var. İhraç ettiğimiz malların üretiminde hidro enerji, güneş, jeotermal ve rüzgâr enerjisi imkânlarını çok daha iyi değerlendirmeli, bu kapsamdaki yatırımlar desteklenmeli. Yeşil ekonomi alanında atılacak adımları doğrudan ele alan yeni bir teşvik sistemi kurgulanması ihtiyacı doğuyor. Çevre ile uyumlu sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için filtre takan, çevreyi kirletmeyen örnek sanayi kuruluşlarının sayısının artırılması için bu yönde adım atan işletmelerin ödüllendirilmesi, süreci hızlandıracak ve işletmelerimiz için motive edici olacaktır. İşletmelerimize, belirlenecek bir zaman dilimi içinde vergi ve prim giderlerinde indirimler sağlanması ödüllendirme politikaları içinde değerlendirilebilir” diye konuştu.

Tır Gümrüğü, Kemalpaşa Lojistik Köyü içinde yer alacak

Kemalpaşa’da yapımı planlanan Lojistik Köyü ve Tır Gümrüğü’yle ilgili açıklamalarda bulunan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’a Tır Gümrüğü’nün bir an önce hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu, işletme ve yönetiminin İZTO, EBSO, İTB ve EİB tarafından yapılmasını aktardıklarını belirtti. Bakan Muş’un öneriyi olumlu değerlendiğini ifade eden Özgener, “Ticaret Bakanımız, Tır Gümrüğü’nün Kemalpaşa Lojistik Köyü içinde yer alabileceğini ve bununla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüşmemiz hususunda bizi yönlendirdi. İki faaliyetin aynı alanda olması ve bununla ilgili meslek örgütlerinin yönetimi ve işletimine talip olmasını da oldukça olumlu karşıladı. Bu gelişmeyle birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na sektörel konularımızın yanı sıra ülkemiz dış ticareti için büyük önem taşıyan İzmir Limanları ile ilgili konuları ve Kemalpaşa Lojistik Köyü ile ilgili görüşlerimizi aktardık. Sayın Bakanımız da konuyla ilgili olumlu görüşlerini paylaşarak bizden bu konuda bir çalışma beklediğini iletti.Bunun üzerine bir çalışma grubu kurduk. Şu an işletim ve yönetim modeli alternatifleriyle birlikte, fizibilite çalışmasını hazırlıyoruz. Bu konuda kısa zaman içerisinde önemli bir yol alacağımıza inanıyorum. Pandemi sürecinde tüm dünyada sekteye uğrayan lojistik ve tedarik zincirinin aksamadan işlemesinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Lojistik ağları, aksamayan tedarik zinciri, sahip olduğu avantajlı konumu sayesinde ülkemizin pandeminin başından itibaren global tedarik zincirinde yakaladığı yükseliş ivmesinin devam ettirilmesi konusunda çalışmalarımıza devam etmemiz önem arz ediyor. Bu noktada; liman kenti olma özelliği nedeniyle, geçmişte Doğu Akdeniz'in ticaret kavşağında olan İzmir, günümüzde de lojistik bir merkez olma özelliğini sürdürüyor. Sadece İzmir’in değil, Ege Bölgesi’nin ihracatının gerçekleştiği, hatta Marmara ve Akdeniz bölgelerinin bazı kentlerinin yüklemelerinin yapıldığı İzmir Alsancak Limanı, Aliağa Bölgesi’nin büyük potansiyele sahip limanları, Çeşme’deki Ro-Ro Limanı, yapımı devam eden Kuzey Ege Çandarlı Limanı ile kentimiz büyük bir lojistik potansiyele sahip. Ülkemizde, kara-deniz-tren hattı entegrasyonunu bu kadar geniş bir hinterlandda yapabilecek başka bir alan bulunmuyor.Ancak, kentimizde halen faaliyete geçmiş çoklu taşıma özelliklerine sahip bir lojistik merkezi bulunmamasını eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda değerlendirildiğinde; Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün bu eksikliğin giderilmesine önemli bir rol oynayacağı kanaatindeyiz” dedi.

Özgener’den Sepile’e çağrı

Meclis toplantısında görevinden ayrılacağını açıklayan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e çağrıda bulunan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Gürsel Aksel Stadının hayata geçmesi ile Göztepe'nin Süper Lige çıkmasında ve başarılar edinmesinde büyük emekleri olan Sayın Sepil'e kentimize ve spor dünyasına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak, ben Sayın Başkan’ın bu konudaki kararını tekrar gözden geçirmesini temenni ediyorum” dedi.