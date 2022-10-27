Özgener: İş dünyası yüzde 36 faiz oranıyla bile krediye ulaşamıyor

İZTO Meclisinde Başkan Mahmut Özgener, Merkez Bankası’nın politika faizini 10,5'a indirdiği bir ortamda iş dünyasının yüzde 35-36 civarındaki faiz oranlarıyla bile krediye ulaşamadığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıda ülke ve İzmir ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekonomik göstergelerde keskin revizyonların yapıldığını belirterek “Güven endeksi ve reel sektöre yönelik düşüşlerin devam ettiği görülüyor. Ekonomide neredeyse 2000’li yıllara geri dönüyoruz. Üretimde de yavaşlama sinyalleri geliyor. FED faiz artışları sürerse dolar endeksi daha da artacaktır” dedi.

Tipik bir stagflasyon

2023 yılının tüm ekonomiler açısından önemli olacağını vurgulayan Özgener, “Politika faizlerinde yükseliş ve büyük merkez bankaları bilançolarının daralma süreci ile kurlardaki oynaklık da artıyor. Bu oynaklığı sınırlamak ve enflasyonu dizginlemek için diğer gelişmekte olan ülkelerde de politika faizleri yükseliyor, ancak Türkiye, Çin ve Rusya’da bu durumun tersini, yani faizlerin düştüğünü görüyoruz. 2022’de enflasyonda tepe noktasını görecek gibiyiz; fakat büyümede dip olmayabilir. Tipik bir stagflasyon hikayesi karşımızda duruyor. Dünya ekonomisi tahminlerden daha fazla yavaşlıyor. Enflasyon 2023’te düşecek ama pandemi öncesi döneme göre yüksek kalacak beklentisi hakim” diye konuştu.

Enflasyon alım gücünü düşürmeye devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır gerçekleşen her meclis toplantısında enflasyonun şirket ve hane halkları bilançolarında ve ülkenin ekonomik istikrarında yarattığı tahribattan bahsettiğine değinen Özgener, “En son Ekim ayında faiz indirimlerinin devam etmesi ve devam edeceğinin sinyalinin verilmesi, bu Meclis konuşmamda da enflasyon ve ekonomi politikalarının yaratacağı sorunlara değinmemi zorunlu kılıyor” dedi. Bütün dünya ekonomileri, enflasyon ve ekonomik yavaşlama problemi ile aynı anda uğraşırken, Türkiye’nin bir yıldır enflasyon seviyesinden bağımsız bir para politikası uyguladığını kaydeden Özgener, “Bir yıldır yükselen enflasyon ve hızla değer kaybeden bir TL ile karşı karşıyayız. Bu enflasyon seviyesine rağmen, Merkez Bankası Nisan ayından beri faizleri 350 baz puan indirirken, bizim de dahil olduğumuz gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama faiz artışı 150 puanın üstünde. Reel faizlerin Türk Lirası’nın avantajına çalışmadığı çok net. Nitekim Türk Lirasının, tüm zamanların en değerli olduğu 2013’ten beri en düşük seviyede olması ve enflasyonun yükselmesi, hane halkının alım gücünü önemli ölçüde düşürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kredi alma koşulları gittikçe ağırlaşıyor

İş dünyasının piyasalardaki oynaklığı artıran ve serbest piyasa koşullarını zorlaştıran kararlarla karşılaştığını dile getiren Özgener, “En son BDDK’nın bankaların kredi verme koşullarını sıkılaştıracak kararlar aldığını gördük. Evet, kağıt üstünde kredi faizleri yüzde 18-19 aralığına inmiş gözüküyor; ancak kredi alma koşulları gittikçe fazlalaşıyor ve ağırlaşıyor. Çoğumuzun bizzat tecrübe ettiği gibi, yüzde 35-36 civarındaki faiz oranlarıyla bile krediye ulaşamıyoruz. Şu anda piyasada yaşadığımız en ciddi sorun, finansmana ulaşılamaması. Bu durum; öz sermayesi kısıtlı olan, ölçeğini büyütmek için krediye ve diğer finansman araçlarına ihtiyaç duyan KOBİ’lerimiz için büyük sıkıntı yaratıyor. Piyasa faizlerine ve reel sektörün işleyişine yapılan müdahaleler, fiyatlama davranışlarının daha da bozulmasına sebep oluyor. Fiyatlama mekanizmasının yanlış politikalar sonucunda bozulması karşısında, daha fazla makro ihtiyati tedbirlerle karşılaşıyoruz. Her müdahale, ertesi hafta bir başka müdahaleyi zorunlu hale getirmeye başladı. Bu konuda daha önce de önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum: Faizleri ne kadar düşürürseniz düşürün, eğer risk primleri yüksek ise, fiyatlamalar daha fazla müdahale ile düzeltilemez; ancak, arz ve talep dengesini doğru anlayan, global ekonomik ve finans sisteminin mantığını kendi lehine kullanabilen politikalarla düzeltilebilir” şeklinde konuştu.

Torbalı OSB genişliyor

İZTO Meclis Toplantısında Torbalı OSB ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Özgener, “Uzun zamandır Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesine dair yeni imar planlarının yayınlanmasıyla ilgili takibimiz devam ediyordu. Aldığımız bilgiye göre, 66,58 hektar büyüklüğündeki Torbalı OSB’nin 62,62 hektar daha genişlemesiyle ilgili imar ve parselasyon planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza onaya sunulmuş ve inceleme safhası başlamıştır” dedi.