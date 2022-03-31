Özgener: Savaş enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın enerji ve diğer emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirten İZTO Başkanı Mahmut Özgener, enflasyonla mücadelenin artık daha zor olduğunu ve savaşın mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Odası(İZTO) mart ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, konuşmasının büyük bölümünü Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ekonomiye etkilerine ayırdı.

Tarımı geliştirmek için doğru zaman

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla birlikte global ekonomideki durumun değiştiğini ve öngörülemez bir sürecin içerisine girildiğini belirten Özgener, “Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ne kadar süreceğini ve etkilerini tam olarak öngöremiyoruz; fakat yapılan ilk revizyonlar tedarik zincirlerindeki bozulmanın pandemi sonrası toparlamayı sınırlayacağı yönünde. Sene başında 2022 için yüzde4 – 4,5 aralığında tahmin edilen global ekonomik büyümede, savaşla birlikte yaklaşık yüzde1’e varan aşağı revizyonlar görüyoruz. AB bölgesindeki aşağı yönlü revizyonlar yüzde1,5 ile daha yüksek. Gelişmekte olan ülke büyüme oranları da yüzde4’ün aşağısına çekiliyor. Ama bizim için belki daha da önemli olan konular enerji fiyatları üzerindeki artan baskı ve gıda güvenliği. Gıda güvenliği konusu bir süredir iklim değişikliği ile ülkelerin gündemine girmişti; ancak Rusya ve Ukrayna’nın dünya buğday üretiminde önemli paylara sahip olması, konuyu bir arz problemi olarak gündemimizde üst sıralara taşıdı. Bu yaz sonu tahılda olası rekolte düşüşlerine karşın, bütün ülkeler gıda güvenliği ile ilgili politikalarını gözden geçiriyor. Ülkemizde de bir süredir tarımın ekonomide azalan ağırlığının gözden geçirilmesi ve buna karşı politikalar geliştirilmesi için doğru bir zamandayız. Özellikle İzmir’in Ege Bölgesindeki tarım potansiyelinin ticari bir üssü olarak doğru politikalar geliştirilmesinde önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz” dedi.

Enflasyonla mücadele artık daha zor

Enerji arzına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özgener, “Rusya’nın global doğalgaz arzının yüzde17’sini, petrolün yüzde12’sini gerçekleştirmesi, enerji ve diğer emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu yüzden, daha düşük büyüme tahminlerine rağmen, enflasyonla mücadele tüm ülkeler için 2 ay öncesine göre daha zor. Nitekim, FED büyümedeki görünüme rağmen, para politikasındaki duruşunu gittikçe sıkılaştırıyor. Enflasyonla mücadele savaşa rağmen ertelenmiyor ve daha da ciddiye alınıyor. Savaş durumunun etkilerini ülkemiz ekonomisi açısından da dikkatle takip etmek ve gerekli politika değişikliklerini uygulamak durumundayız” diye konuştu.

Savaş mücadeleyi zorlaştırıyor

Özgener, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın devam etmesi durumunda, AB ekonomisinin yavaşlaması, enerji ve emtia fiyatları ile turizm gelirlerindeki riskler ve cari işlemler açığı üzerinde artan baskının mevcut büyüme tahminleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırabileceğini enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağını söyledi.

Enflasyon düşürülmeli

“Yüksek enflasyonun gelir adaleti ve toplum huzuru üzerindeki yıkıcı etkisi, hepimizi zorlayan bir olumsuzluk karşımıza çıkmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Özgener, “Ukrayna-Rusya Savaşı, kontrol edemediğimiz bir durumda ihtiyatlı ekonomi politikaları ve kırılganlığı azaltmaya yönelik politikaların ne derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Son üç ayda gelen tüm veriler ve savaşın yarattığı kırılganlık, uzunca bir süredir söylediğimiz düşüncelerimizi teyit ediyor: Para politikası araçlarının yönü ve kullanım şeklini değiştirmeye yönelik değil, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalar izlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

İZTO’dan ulaşıma yüzde 53 zam

İZTO Meclisinde; Ödemiş- Torbalı /Ayrıncılar ve Ödemiş–İzmir Otogarı (İZOTAŞ) güzergahı tarifesine zamma karar verildi. Buna göre tarife; Ödemiş-Torbalı 35 TL, Ödemiş-Ayrancılar 38 lira , Ödemiş-İzmir Otogarı (İZOTAŞ) 46 lira oldu.

İZTO’nun TARKEM payı arttırıldı

İZTO Meclisinde alınan kararla İZTO’nun TARKEM’deki payı yüzde ikiye çıktı. Konuyla ilgili konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kemeraltı'nın canlandırılmasını kentteki tüm kurumların önemsediğini belirterek TARKEM’in bu konuda çok önemli rol oynadığını söyledi. Sermaye artırımına ilişkin ise Özgener, “TARKEM'in sermeya arttırımı gündeminde. Bize böyle bir talep geldi. Biz de seve seve çıkarırız dedik. Çok katılımcı bir yapı olması isteniyor. Kemeraltı'yı UNESCO Dünya Mirası listesinde alınması için çok çaba harcanıyor. Önümüzdeki şubat ayında da başvuruda bulunacağını sanıyorum” ifadelerini kullandı.