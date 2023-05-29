Özgener: Tüm odağımızı ekonomiye çevirmeliyiz

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Seçim sürecinin sona ermesiyle tüm odağımızı ekonomiye çevirmeli ve ülke olarak sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflemeliyiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde oda binasında gerçekleştirildi. Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçim sürecinin sona ermesiyle tüm odağın ekonomiye çevirilmesini istedi.



ÖZGENER'DEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Konuşmasının başında Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekiliği Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgener, "Türkiye önemli bir demokrasi sınavından geçti. Sonucun ülkemizin, milletimizin refahı ve mutluluğu yönünde atılacak yeni adımlar için bir vesile olmasını diliyoruz. Şimdi milletçe yeniden kucaklaşma zamanı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde halkımızın, sağduyulu ve barışçıl bir atmosferde ülkemizin geleceğini belirleyecek iradeyi ortaya koymak için yoğun katılımla sandıklara gitmesini, demokrasinin en güzel örneği olarak değerlendiriyor, Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz.Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin tüm kurumlarıyla, hep birlikte üreteceğimiz, kentimize ve ülkemize katkı sağlayacağımız nice günler temenni ediyoruz" dedi.

EKONOMİ VURGUSU

Seçim sürecinin sona ermesiyle tüm odağın ekonomi olması gerektiğini kaydeden Özgener, "Seçim sürecinin sona ermesiyle tüm odağımızı ekonomiye çevirmeli ve ülke olarak sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflemeliyiz.Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ülkemizin kuvvetli ve istikrarlı bir büyümeyi yakalayabilmesi için önerilerimizi iletmeyi sürdüreceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını bekliyoruz. Ülkemizin tüm ekonomik birimlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı, orta ve uzun vadeli perspektifle tasarlanacak yeni politikaların ülkemizin güven ve istikrar ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu temel ve net politika tercihlerinin açıklanması, Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen yabancıların, ihtiyaç duydukları istikrar ve güven ortamını güçlendirecektir. Aynı zamanda, 28. Dönemde hizmet verecek Hükümet’in en kısa sürede kurulması, ülkemizin yeniden en önemli gündemi olan ekonomiye yoğunlaşılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

TORBALI KARMA VE MOBİLYA OSB'DE SÜREÇ TAMAMLANDI

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Mobilya sektörü için de bu ay sevindirici bir haber aldık. Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nin büyümesini ve sektöre daha fazla katkıda bulunmasını sağlayacak süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelen yazı ile resmi olarak tamamlandı. Böylece, Torbalı İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 715 bin 143 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, organize sanayi bölgesi olarak kullanılacak. Ayrıca Torbalı OSB’nin kuzey batısında bulunan ve TOKİ tarafından mesken yapılmak üzere planlanan yaklaşık 14 hektarlık alanın, projemize dahil edilmesi hususunda görüşmelerimiz devam ediyor. Sektörümüzün, OSB’nin altyapı çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilerek yapılması ve esnafımızın uzun vadede geriye dönük ödeme yapması konusunda talebi var. Yeni dönemde Oda olarak bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.