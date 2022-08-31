Özgener yeniden aday

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, ekim ayında gerçekleşecek Oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu resmen açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ- 2018 yılında gerçekleşen Oda seçimlerinde çeyrek asırlık Ekrem Demirtaş yönetimi sonrası İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Özgener, görevdeki 4,5 yıllık icraatlarını düzenlediği basın toplantısında anlatıp yeni hedeflerini açıkladı. Swiss Otel’de gerçekleşen toplantıya Özgener’in yanı sıra İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Başkan Özgener, bir kez daha İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.