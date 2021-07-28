Özgener: Yoksullaştırıcı büyüme eleştirileri artıyor

Temmuz ayı meclis toplantısında Türkiye ve İzmir ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, eskisi kadar istihdam yaratmayan bir büyüme şekli ile karşı karşıya kalındığını belirterek enflasyonun arttığı bir dönemde istihdamın artmamasının yaşanılan büyümenin yoksullaştırıcı bir büyüme olduğu eleştirilerini artırdığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Odası(İZTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Türkiye ve İzmir ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, son bir yılda pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik göstergelerdeki gidişatın belirsizlikleri artırdığınadeğinerek “Bu belirsizlikleri azaltmak ve daha öngörülebilir ortamlar yaratmak,karar vericilerin gelecek dönem için ana görevi olacak. Ekonomik göstergelerinde kırılganlık olan ülkelere baktığımızda, özellikle parabirimleri üzerinden negatif etkilendikleri görülmekte. Öte yandan, tüm gelişmiş ekonomilerde, ekonomilerin açılmasıyla tahminlerden iyi gelen sanayi üretim verileriyle birlikte, artan tüketim ve yükselen enflasyon verilerine detanık oluyoruz” dedi.

Rekabet gücümüz zayıflıyor

Pandemi sürecinde üretimden gelen güçlü sinyallerin ülke ekonomisini ayakta tuttuğunu belirten Özgener, hammadde girdi fiyatlarında ciddi artışlar olduğunuvurgulayarak “Bu durum, sanayici üyelerimize maliyet artışları getiriyor. Girdikalemlerinde yaşanan artışlar, firmalarımızın rakipleriyle aynı kulvardayarışmasını zorlaştırıyor ve küresel rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Pandemisürecinde fiyatları fahiş oranda artan hammaddelerin ithalatındaki ekvergilerin bir süreliğine askıya alınmasını öneriyoruz” diye konuştu. Pandeminedeniyle artan talep patlamasını tedarikçilerin fırsat olarak gördüğünü ancakmalzeme fiyatlarındaki artışların suni olduğunu ifade eden Özgener, kapasiteyatırımları ve öne çekilen talebin azalmasıyla yıl sonuna doğru fiyatlardagevşeme beklediklerini söyledi.

“TL değer kaybediyor”

Ülke ekonomisi açısından en büyük belirsizliklerin başında para politikası geldiğini kaydeden Özgener, “Sanayi üretim verilerimiz iyi gidiyor ancak TL değer kaybediyor. Enflasyonun geldiği seviye; TL’nin neden değer kaybettiği sorusunun cevabı. Dünyada en yüksek enflasyona sahip gelişmekte olan birkaçülkeden birisiyiz. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındakifark açıldı. Önümüzdeki dönemde maliyet baskılarının nasıl kaldırılabileceğikonusu tüm üreticileri endişelendiriyor. Faiz politikasının ağırlıklıolarak gevşetilme isteği olduğu beklentisi, enflasyon beklentilerini de, TL’denbeklenen reel getiri beklentilerini de bozuyor. Şu anda politika faizleri yüzde19, ortalama mevduat faizleri yüzde 18’in üzerinde; fakat enflasyonun yükseleceği beklentisi bu seviyelerde reel getirinin ne kadar yeterli olduğusorusunu da beraberinde getirdiğinden, faizlerde istenilen düşüş yaşanmıyor.Kredi faizlerinin yüksek seviyelerde tutunması ve enflasyonda yükselme ihtimalinin olması, üreticileri zorlayan en büyük belirsizliklerden. Para politikasında ve TL’nin seviyesinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarının önünü görmesini engelleyen bir başka unsur ise, rezerv politikaları. Son dönemde swap anlaşmaları ile brüt rezervler güçlendirildi. Fakat swaplar kısadönemli borç enstrümanı olduğundan, rezervlerdeki iyileşmenin sürdürülebilirolup olmadığı ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Haliyle TL ile istenilenseviyede destek göremiyor. Rezervlerin uzun vadeli ve kalıcı olarak nasıl artırılacağının belirlenmesi, belirsizliklerin azalmasına da katkısağlayacaktır. TL’de son bir buçuk yıldır meydana gelen değer kaybı ve yükselen enflasyonun, belirsizliği her kesim için arttırdığı da unutulmamalı. Buna ihracatçılar da dahil. Gelecek 3 ayda TL’nin hareket edebileceği bandın genişliği, fiyatlama konusunda zorluklara sebep oluyor” şeklinde konuştu.

Yoksullaştırıcı büyüme çıkışı

Konuşmasının devamında “Türkiye ekonomisi açısından önümüzdeki dönem en fazla tartışılan konu, büyümenin neden herkes tarafından aynı oranda hissedilmediği olacak” diyen Özgener, “Eskisi kadar istihdam yaratmayan bir büyüme şekli ile karşı karşıyayız. Enflasyonun arttığı bir dönemde, istihdamın artmaması,yaşadığımız büyümenin yoksullaştırıcı bir büyüme olduğu eleştirilerini artırıyor. Bu ay içinde istihdamı geliştirmeye yönelik desteklerin netleşmesi olumlu bir gelişme. Fakat istihdamın uzun vadeli olarak desteklenebilmesi için,sektörlerin katma değerli ürün ihracatını artıracak nitelikli işgücüyatırımlarının desteklenmesi gerektiği görüşümüzü yineliyoruz” diye konuştu.

İhracata teşvik çağrısı

Haziran ayında İzmir’in ihracatının 359 milyon dolar artığını belirten Özgener,“Üyelerimizi ihracata teşvik etmek için her türlü gayreti göstermeye devametmeliyiz. Bu konudaki faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için yeni birplanlama yapacağız. Avrupa Birliği’nin en büyük altıncı ticaret ortağıdurumundayız. AB’ye ihracatımızdaki artıştan memnuniyet duyuyoruz ancak ticarethacmimizi daha yukarılara taşımamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Kapanmaya gücümüz yok”

Son günlerde koronavirüs vaklarındaki artışa dair açıklamalardabulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, aşılanmanın öneminedeğinerek “Artan vaka sayıları ve varyantlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Aşılama oranında ülkeler arasında büyük farklılıklar olması varyantlarınetkisini artırıyor ve dünya genelinde yeni bir dalganın yaşanacağı tahminediliyor. Yaklaşan dalga nedeniyle ekonomilerde tekrar bir kapanmaolmasında, vaka sayılarının durumu belirleyici olacak. Bizlerin bir dahaişlerimizin sınırlanmasına, kapanmaya gücümüz yok” dedi.

İZTO Arabuluculuk Merkezi kuruldu

Özgener, meclis toplantısında Oda olarak iş dünyasında yaşanan hukuki sorunları, mahkemeye taşımadan çok daha kısa sürede çözüme ulaştırmak ve üyelerinin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmek amacıyla, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi işbirliğiyle“İzmir Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi’ni kurulduğunu söyledi.