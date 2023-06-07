Özgür Demirtaş'tan "Mehmet Şimşek" değerlendirmesi: Gelmeseydi berbat olurdu  

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeni kabinede yer almasını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "İyi ki Mehmet Şimşek geldi. Gelmemesi durumunda çok daha berbat şeyler olurdu" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-“İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Buluşmaları”na Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk oldu. Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karece'nin yanı sıra iş insanları ve öğrenciler katıldı. Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, enflasyon ve Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeni kabinede yer almasına ilişin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON KANSERDİR"

Makroekonomi içinde önemli üç değişkenin olduğunu söyleyen Demirtaş, "Dünyada bağımsız bir ülke yoktur. Ülkeler artık birbirine bağlı hale geldi. Türkiye'de diğer ülkeler gibi dünyaya bağımlıdır. Birincisi piyasada ne kadar para var; ne kadar TL, euro ve doların olduğu bilinmeli. İkincisi paranın miktarı; Paranın fiyatına faiz denir. Faiz yüksekse para pahalıdır ve bulmak zordur. Faiz düşükse para ucuzdur ve saklamak kolaydır. Üçüncüsü ise PMI verileridir. Bir ülkede yüzde 10 üzerinde enflasyon varsa ürüne talep artar ve fiyatı yükseltir. Dolayısıyla enflasyon yapışkandır, kanserdir. Kanser gibi bölünerek çoğalır. Ancak ülkede faizi artırmak enflasyonun düşmesini sağlar" dedi.

"ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeni kabinede yer almasını değerlendiren Demirtaş, "Eğer ben ekonomide yetkili olsaydım, ekonomiye çok sert girerdim. Bazı KOBİ'ler gidecek. Ben onLARA zombi KOBİ diyorum. Eğer 2013 yılında ekonomide yetkili olsaydım, şu anda Türkiye’de enflasyon yüzde 5’in altındaydı. Sadece ekonomi yetmez, eğitimde de yetki isterdim. Gözünün yaşına bakmam, dolar spekülasyonu yaparım. Dolar benim elimde olur. İstediğim gibi indirip çıkarırım. Ve derdim ki dolar stabil olacak, enflasyon kadar TL değer kaybedecek. Ne fazla ne eksik. Üniversitelerin yüzde 60’ını kapatırdım. 60’ın parasını 40’a verirdim. Sonuncu olmamak üzere çalışırdım. İyi ki Mehmet Şimşek geldi. Gelmemesi durumunda çok daha berbat şeyler olurdu. Yapar mı yapmaz mı? Eğer bütün istediklerini yaparsa yerel seçimlerde kaybedilir. Hibrit yaparsa yani yapıyormuş gibi yapıp yapmazsa… 6 ay önce buluşsaydık ben size kredi çektirirdim. Ama şu anda piyasada artık kredi yok. Belli bir süre de olmayacak. Ben enflasyona şiddetli bir şekilde vuracağını düşünüyorum. Çünkü birikmiş enflasyon var. Doların kurunun bugün ihracatçılar için 24-25 olması lazım. Çıkar bunu 24’e, yapabilir bunu Mehmet Şimşek, inşallah da yapar. KOBİ'lere Allah kolaylık versin. KOBİ'ler faiz artırıldığı için batmadı. KOBİ'ler, öncesinde çok faiz indirildiği için girmemeleri gereken işlere girdiği için battı. Mehmet Şimşek yerel seçimlere kadar biraz kör topal yapacak. Bizi çok zor bir süreç bekliyor. Mehmet Şimşek’in siyasetten ayrı olarak başarılı olmasını dilemeliyiz" ifadelerini kullandı.

KARECE'DEN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ise, bölgede 47 bin insanın istihdam edildiğini belirterek ”Organize sanayi bölgemizde 17 bin kadın, 29 bin erkek çalışanımız var. İAOSB yılda 1 milyar Dolar artı değer veren bir bölge. Burada 700’e yakın fabrikamız var. Bu fabrikalar ülke ihracatının yüzde 4-5’ini karşılıyor. Bugün ülkemizin en değerli isimlerinden Özgür Demirtaş’ı ağırladık. Kendisine aktardığı bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.