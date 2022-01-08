İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
O SALDIRIYA BERAAT!
O SALDIRIYA BERAAT!
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
0

Palandöken: Gıda fiyatlarındaki KDV yüzde 1'e indirilsin

Palandöken: Gıda fiyatlarındaki KDV yüzde 1'e indirilsin
08 Ocak 2022 Cumartesi 11:14

Gıda fiyatlarındaki artış önlenemiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın fiyat artışlarını ürünlere yansıtmak zorunda kaldığını ve temel gıda ürünlerinde fiyatların biraz da olsa düşmesi için KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi

TESK Genel Başkanı Palandöken, son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da zor duruma soktuğunu söyledi. Palandöken, gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirterek, “Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin, eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor. Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli. Esnafımız gıda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyatların kısmen düşmesi için KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, aynı mal ve hizmetlere farklı KDV oranlarının uygulanmasının hem kayıt dışılığı arttırdığına hem de uygulamayı zorlaştırdığına dikkat çekerek, “Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18’e çıkıyor. Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bendevi palandöken #kdv #gıda fiyatları #esnaf #zam
Önceki Haber
CHP'li Serter: İzmir'de organize sanayi bölgelerine ciddi darbe vurulacak
Sonraki Haber
Hitit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Dolar düştü ama benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor!
Dolar düştü ama benzin ve motorine zam gelmeye devam ediyor!
0
2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti!
2021'de akaryakıt fiyatları 58 kez değişti!
0
Pandemide rahat giyim talebi ihracatta rekor kırdırdı
Pandemide rahat giyim talebi ihracatta rekor kırdırdı
0
Ege Bölgesi’nin ihracatı 28 milyar doları aştı
Ege Bölgesi’nin ihracatı 28 milyar doları aştı
0
İzmir'de ekmek 3 lira olsun talebi!
İzmir'de ekmek 3 lira olsun talebi!
0
Yeni zamlarla en ucuz sigara 22 lira olacak!
Yeni zamlarla en ucuz sigara 22 lira olacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.