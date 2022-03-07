ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
0
CEPHEDE EVLİLİK!
CEPHEDE EVLİLİK!
0
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
0
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
0

Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...

Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...
07 Mart 2022 Pazartesi 13:12

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Türkiye'de gıda konusunda panik yapmayı, stok yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olarak, Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz; yeter ki kurallar uygulansın. Stok yapanların elinde kalmasını sağlayacak tedbirler alınması lazım. Piyasalarda rekabet oluşması, fiyatların düşmesi için piyasalar birkaç firmanın tekeline bırakılmamalı. Aksine küçük işletmeler desteklenmeli. Bununla birlikte elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen lokomotif ürünlere belirli bir süre zam yapılmamalı. Böylelikle fiyatlar kısa sürede normale dönecektir" dedi.

'PİYASALARA GÜVEN VERİLMELİ'

Perakende Yasası'nın da zaman kaybedilmeden güncellenmesi gerektiğini dile getiren Palandöken, "Liberal ekonomilerde en önemli etken kuralların uygulanması ve denetimlerin yapılmasıdır. Bunun için de yıllardır güncellenmesini talep ettiğimiz Perakende Yasası bir an önce TBMM'de görüşülerek çıkarılmalı ve piyasalara güven verilmeli. Fiyatları bu orantısız arz talep dengesi de doğrudan etkiliyor. Alım gücü düşen halkın panikleyerek ihtiyacından fazla ürün alması hem kendi ekonomisini hem de arz talep dengesini olumsuz etkiliyor. Halkta bu paniğin oluşmasına neden olanlara itibar edilmemeli. TESK olarak bu konuda gerekli tedbirleri alarak fiyat istikrarının korunması için birlik, federasyon ve odalarımıza genelge gönderdik" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esnaf #bendevi palandöken #gıda fiyatları #tarım
Önceki Haber
Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
Sonraki Haber
İzmir'de vaka sayısı düşüşe geçti!
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
0
Hazır giyim sektörü 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
Hazır giyim sektörü 360 ton atığı ekonomiye kazandırdı
0
EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme
EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme
0
Navlun fiyatları arttı, ihracatçı kendi ürününü kendi taşıyacak
Navlun fiyatları arttı, ihracatçı kendi ürününü kendi taşıyacak
0
Yağ sektörü endişeli! Gemiler gelmezse sıkıntı büyük!
Yağ sektörü endişeli! Gemiler gelmezse sıkıntı büyük!
0
İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek
İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.