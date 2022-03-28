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Palandöken: Zaman kaybetmeden çiftçiye gübre ve akaryakıt desteği verilmeli!

Palandöken: Zaman kaybetmeden çiftçiye gübre ve akaryakıt desteği verilmeli!
28 Mart 2022 Pazartesi 11:08

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan gıda fiyatlarına dikkat çekerek, nakliye fiyatlarının arttığını ve bu masraftan kurtulmak için de yerinde üretime önem verilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, zaman kaybedilmeden çiftçiye gübre ve akaryakıt desteğinin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, akaryakıta gelen zamların nakliye masraflarını artırdığını ve bunun da doğrudan ürünlerin fiyatlarını etkilediğini ifade ederek, "Artık ülkemizin dört bir yanında neredeyse tüm gıda ürünleri üretilebiliyor. Bu nedenle en önemli girdi maliyeti olan nakliye masraflarını azaltmak için bölgesel tarım üretimine önem verilmeli. Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansımasına en iyi çözüm yerinde üretimdir. Bu nedenle yerinde üretimin desteklenmesi gerekiyor. Raflara gelen ürünlerin fiyatlarını temel girdi maliyetlerindeki giderler belirliyor. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca fiyatlara yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. Kazmayı vurduğumuz her alanda yeşil filizler açacak topraklarımız var. Yapılması gereken çiftçiye verilen desteklerin zaman kaybedilmeden artırılarak yerli üretimin desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Yerinde üretim için başta ürün teşvikleri olmak üzere gübre ve akaryakıt desteği verilmelidir. Maliyetlerden tasarrufa gidilerek ürün fiyatlarına pozitif yönde fiyat istikrarı sağlamalıdır" diye konuştu.

'FİYAT İSTİKRARI İÇİN EŞEL MOBİL SİSTEMİ GELMELİ'

Ürün fiyatlarının aşağı yönde ivme yakalaması için eşel mobil sistemine tekrar geçilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz bir yansıma yaptığı aşikardır. Bu olumsuzluğu olumlu hale getirmek için zaman kaybedilmeden eşel mobil sistemine geri dönülmelidir. Bununla birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmeli. Bu uygulamalar ile dar gelirli vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. En önemlisi enflasyonun düşmesi ile birlikte ekonomide kısa sürede rahatlama gerçekleşir. Esnafın ve tüketicinin fiyat artışlarına karşı korunması için akaryakıtta eşel mobil sistemine geçilmesi toplumun faydasına olur. Akaryakıt maliyetleri azaldığında tezgahtaki ürünlerin de fiyatının düştüğü görülecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bendevi palandöken #çiftçi #çiftçi destek #gübre desteği #üretim
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