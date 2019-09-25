Pamukta yüksek rekolte sevindiriyor

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, bu yıl pamukta verim ve rekoltenin yüksek olduğu bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Pamukta yüksek rekolte sevindiriyor
25 Eylül 2019 Çarşamba 13:36

İncirliova ilçesinde 33 bin dönüm ekili alanda pamuk üretimi yapılıyor. Hasadın devam ettiği ilçede, rekoltenin önceki yıllara oranla yüksek olması üreticiyi sevindirdi. Gazetecilere açıklama yapan İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, kentte, bin 700 çiftçinin pamuk ektiğini, yaklaşık 10 binin kişinin geçimini pamuktan sağladığını söyledi. Üreticinin geçen yıla oranla dönümünde 50 kilogram fazla verim aldığına dikkati çeken Kaykı, "Geçen yıl verim çok düşüktü. Ama fiyat çok iyiydi. Ancak bu yıl tam tersi oldu. Pamukta kalite ve rekolte yüksek fiyatlar yok." dedi. Çiftçilerden Refik Tanrıkulu ise "50 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Böyle kaliteli olan güzel bir yıl görmedim. Ama fiyatlar ortada yok. Nereye gidersek bir belirli fiyat söyleyen yok. Biz üretici olarak pamuğumuzu nasıl değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

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