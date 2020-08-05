Pandemi salça ihracatını artırdı

Türkiye´nin önemli salça üretim merkezlerinden olan Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2020 yılında Hollanda´ya bin ton acı biber salçası ihraç etmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz yıl 800 ton ihracat yaparak Türkiye'ye 800 bin dolar girdi sağlayan kooperatif, bu yıl 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda’ya gönderilecek.

İnegöl’de faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna başlayacak. Kadın emeğinin kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar, Türkiye’nin her yerine olduğu gibi, biber salçaları da Hollanda’ya gönderecek. 7 yıldır Hollanda’ya ihracat yapan kooperatif, her yıl ihracat rakamlarını artırmaya devam ediyor.

Kadın işçilerin çalıştığı üretim tesisinde acı biber salçalarının hijyenik bir şekilde hazırlandığını belirten Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “2019 yılı tabi ki farklı bir yıldı. Bizim ülkemizdeki tarım politikasının eksikliğinden dolayı, fiyat ve ürün yetişilmesinde istikrarsızlık var. O nedenle geçen sene biber temininde biraz sıkıntı yaşandı. Ama sıkıntı yaşanan dönemin ertesi yılında bolluk olur. Biz de bu sene zaten pandemiden dolayı vatandaşa, her tarafa bir şeyler ekiniz, aç kalmayalım dedik. Çünkü ithalatımız da durmuştu. Biz, 2019’da 800 ton civarında Hollanda’ya ihracatımızı yaptık. 2020 içinde hazırlıklarımızı tamamladık. 2020 yılında da bin tona çıkardık. Anlaşmamız bu yöndedir” dedi.

Verimlilik çok yüksek

Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda ürünlerimiz her ne kadar mevsim şartları olumsuz geçmesine rağmen kendi yöremizde, İnegöl çevresinde, bereketli yerlerde ürünler normalin üzerinde verimliliğin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu sene de sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Tabi ki bu arada bizim sürdürülebilir tarım çiftçi sertifikası, yani ürün yetiştirme çalışmalarımız devam ediyor. Hollanda’ya gönderdiğimiz biberleri sertifikalı çiftçilerden alıyoruz. Bizim ürünün Hollanda açısından biraz daha iyi olduğunu, oda, üretimden, sertifikalı ürün alışından dolayı da 3-5 kuruş daha pahalıya sattığını ifade etmiştir. Biz her geçen gün kalitemizi, kriterlerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Umarım bu sene sonunda başka bir afet olmaz ise, bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyorum."