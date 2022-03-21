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Park halindeki aracın bagajından ceset çıktı!

21 Mart 2022 Pazartesi 08:44

Antalya'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağın ormanlık alana yakın bölgesinde meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bagaj #ceset #ölüm #bagajda ceset
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