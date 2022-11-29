Patronların EYT endişesi: İşgücü ve tazminat sıkıntısı olacak

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, EYT’nin çıkması halinde yüzde 30’luk işgücü kaybı yaşanacağını ve emekli olanların yerlerine gelecek deneyimli yeni personelin ise olmadığını söyledi. Yorgancılar, kıdem tazminatı ödenmesi konusunun ise ayrı bir sorun olduğunu dile getirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda CEO’ların en önemli sorunun finansman ve nakit akışı olduğunu belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “EYT’nin çıkması halinde bir de yüzde 30’luk işgücü kaybı yaşanacak. Emekli olduktan sonra yerlerine gelecek deneyimli yeni personel ise yok. Ayrıca kıdem tazminatının ödenmesi için de sıkıntı var. Emeklilik hakkının en doğal hak olduğunu ve bunun arkasında olduğunu bir kez daha basa basa söylüyorum ama diğer konuların da dikkate alınması gerekiyor. Eğer tazminatı peşin olarak ödemezseniz bu işin tacirleri size ihtar çekiyor ve bu parayı sizden alıyor. Bir karar alınsın ve çalışan bankadan parasını peşin alsın işveren de bankaya bu parayı taksitle ödesin” diye konuştu.

İzmir için utanç

Göztepe ve Altay karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yorgancılar, “Bu olay İzmir için utançtır. Göztepe tribününe atılan havai fişeğin bulunduğu yer, kadınlara ve çocuklara ayrılmış bir alan. Bu saldırı kadın ve çocuklara yapılmıştır. Dünkü maçta olan olayların hiçbir izahı yoktur. Havai fişek de öldürmeye teşebbüstür. Bu ülkenin hoşgörüsü nerede? Hani birbirimize hoşgörülü ve saygılıydık. Artık sabır diye bir şey kalmadı. Dün akşam o olayları gördükten sonra yaşananlar ve sokağa yansıyanları izleyince morallerimiz iyice bozuldu. İnşallah son olur ama en ağır cezayı bile verseniz ki bence verilmeli, ama alacakları ceza bir daha bir başkasının bunu yapmaya cesaret edemeyeceği bir ceza almalı” ifadelerini kullandı.

Soyer’den iktisat kongresi sunumu

Toplantıya katılan Başkan Soyer de 2023 yılının Şubat ayında İzmir’de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir asır önce İzmir İktisat Kongresi’nde henüz Cumhuriyet kurulmamışken alınan kararlarla, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli iktisadi stratejisinin belirlediğini aktaran Soyer, “Bu kongre Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları arasında kendisine çıkış yolu arayan birçok yeni devlete de ilham verdi. Bugün ise çok daha karmaşık, deyim yerindeyse çoklu krizlerin yarattığı risklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bunların başında birbirine düğümlenmiş üç konu; ekoloji, ekonomi ve demokrasiyle ilgili krizler yer alıyor” dedi.

“Sivil bir hareket başlatıyoruz”

Türkiye’de yaşanan demokrasi krizinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin temel güvencesi olan anayasal hukuk düzeninin hiçe saydığını belirten Soyer, “Otokratik eğilimlerin birçok farklı coğrafyada güçlendiğini görüyoruz. Tüm bunlar özellikle genç kuşak üzerinde derin bir tahribat bırakıyor. Türkiye’nin gençlerin yüzde 70’i umutsuz ve dahası hayalsiz. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne yüz yıl sonra yine İzmir’de ev sahipliği yapmamızın nedeni tam da bu konular. Biz bu kongreyi düzenleyerek yüz yıllık bir Cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor ve aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için sivil bir hareket başlatıyoruz” diye konuştu.

Türkiye için yeni yol haritası

Kongrenin ikinci safhasında Türkiye’nin kılcallarında yaşamın içinden gelen deneyimleri, uzman ve akademisyenlerin kavramsal bilgi ve tecrübeleriyle buluşturmak istediklerini aktaran Soyer, “Ortak akılla hareket edip Türkiye için sivil, katılımcı ve şeffaf bir yöntemle bütüncül ve bilimsel bir iktisadi yol haritası hazırlama gayreti içindeyiz. Son aşamada ise Şubat 2023’te ana kongre gerçekleşecek. Hazırlık sürecinde elde edilen tüm çıktıları belirli bir program çerçevesinde kongre delegelerinin tartışmasına sunacağız. Tüm bildirgelerde Türkiye için yeni iktisadi kararlar tanımlamaya gayret ediyoruz. Ülkemizin geleceğini İzmir’den inşa etme gayretimizi hep birlikte daha da büyütmeyi diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

Ankara’dan isteyelim

Aliağa ve Kınık Organize Sanayi Bölgeleri’nin dolduğunu ve yeni yatırımlar için yer kalmadığını ve yeni yer tahsisi için destek isteyen EBSO Başkanı Yorgancılar’a yanıt veren Tunç Soyer de “Yeni OSB alanları için sizlerle birlikte Ankara’ya gidelim ve yetkililerden yer talebinde bulunalım. Ama mevcut alanlarla ilgili sıkıntılar var, yeni alan açmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız bir rapor hazırladı konuyla ilgili, hazırlanan dosyayı size sunmalarını isteyelim, bir sunum yapsınlar. Sonrasında nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşalım. Birlikte Ankara'ya gidip Milli Emlak’ tan, Hazine’den yer talebinde bulunalım.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ