Altılı masa CHP'de bir araya geldi
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
0
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
0
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
0
İYİ Partili Zorlu: Partimiz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var gücüyle çalışacak
İYİ Partili Zorlu: Partimiz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var gücüyle çalışacak
0

Petkim'in İzmir'de yaptığı okul kendi enerjisini üretecek

İnşası ve yenilenebilir enerji sistemi kurulumu SOCAR Türkiye grup şirketi Petkim tarafından finanse edilen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu, enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Petkim'in İzmir'de yaptığı okul kendi enerjisini üretecek
18 Mayıs 2023 Perşembe 09:58

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin eğitim alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Petkim tarafından kurulan 32,8 kilovat peak (kwp) gücündeki güneş enerji sistemi ile Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu kendi elektriğini üreterek maddi ve arz güvenliği açısından da fayda sağlayacak.

Proje kapsamında, enerji verimliliği ile enerji giderlerinin azaltılması ve enerji tasarrufu sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #enerji #güneş #petkim
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İstanbul merkezli 4 ilde organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı
Sonraki Haber
Çin Devlet Başkanı Şi, Kazak mevkidaşı Tokayev ile Şian'da görüştü
Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü
Bakan Nebati: İşsizlik 2018'den bu yana ilk kez tek haneye düştü
0
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
0
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
0
Kruvaziyer “Europa“ ile Bodrum'a 343 turist geldi
Kruvaziyer “Europa“ ile Bodrum'a 343 turist geldi
0
BRC-20 kripto para birimleri bir haftada yüzde 682 büyüdü
BRC-20 kripto para birimleri bir haftada yüzde 682 büyüdü
0
TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı
TESK Başkanı Palandöken: Prim gün sayısında norm birliği sağlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.