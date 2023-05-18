Petkim'in İzmir'de yaptığı okul kendi enerjisini üretecek

İnşası ve yenilenebilir enerji sistemi kurulumu SOCAR Türkiye grup şirketi Petkim tarafından finanse edilen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu, enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin eğitim alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Petkim tarafından kurulan 32,8 kilovat peak (kwp) gücündeki güneş enerji sistemi ile Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu kendi elektriğini üreterek maddi ve arz güvenliği açısından da fayda sağlayacak.

Proje kapsamında, enerji verimliliği ile enerji giderlerinin azaltılması ve enerji tasarrufu sonucunda ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.