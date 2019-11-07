Petkim'in net satışları 9 ayda yüzde 22 arttı

2019'un 9 aylık döneminde TL bazında satışlarını yüzde 22 artırarak 8,9 milyar TL'lik ciroya ulaşan Petkim'in net karı da 669 milyon TL oldu. Dünya piyasalarında petrokimya sektöründe yaşanan daralmaya karşın yüzde 97 gibi yüksek bir kapasite ile çalışan Petkim, Türk sanayicisi için güvenilir tedarikçi olmaya devam etti.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, 2019'un 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 22 artıran Petkim'in toplam cirosu 2019'un 9 ayında 8,9 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Petkim'in net karı da 669 milyon TL olarak gerçekleşti.

Star Rafineri etkisi

Petkim'in 9 aylık sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, piyasalardaki daralmanın da etkisiyle yılın ilk 9 ayında nafta etilen fiyat farkında yüzde 17 civarında bir düşüş gerçekleştiğine işaret etti. Sektördeki bu negatif gelişmelere rağmen Petkim'in ilk 9 ayda satışlarını yüzde 22 artırdığını ifade eden Mammadov, şunları söyledi: "İç piyasanın güvenilir tedarikçisi olan ve operasyonlarına ara vermeden devam eden Petkim'in başarısında kuşkusuz SOCAR Türkiye tarafından Ekim 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'nin büyük katkısı oldu. Petkim hammaddesini 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri'den direkt boru hatları ile alıyor. STAR Rafineri'den ilk 9 ayda 554 bin ton hammadde aldık. Orta vadede hammaddemizin tamamına yakınını karşılamayı hedeflediğimiz STAR Rafineri'yle sağlanan sinerji, önümüzdeki dönemde verimliliğimizi daha da artıracak. STAR Rafineri Petkim'in yanında inşa edildi ve boru hatları ile entegre edildi. Böylelikle Petkim, hammaddesi naftayı dünyanın farklı yerlerindeki rafinerilerden ithal etmek yerine STAR Rafineri'den boru hattı ile direkt alarak lojistik maliyetinden tasarruf etmeye başladı. Bu lojistik avantaj da Petkim'in bilançosuna olumlu bir şekilde yansıdı. Ayrıca, daha önce farklı kalitelerde ithal edilen nafta yerine STAR Rafineri'den istenilen kalitede nafta almamız bizim için daha kaliteli üretim, verimlilik ve hammadde arz güvenliği anlamına geliyor."