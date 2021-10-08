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Petkim ve STAR Rafineri logolarını SOCAR alevi ile yeniliyor

SOCAR’ın kaynaktan hayata kesintisiz ve güvenli enerji üretimini simgeleyen alev formunu taşıyan amblemi, Petkim ve STAR Rafineri logolarındaki yerini aldı. SOCAR Türkiye bünyesinde “Tek SOCAR Tek Alev” yaklaşımıyla başlatılan logo revizyonu, kurumsal entegrasyonunu tamamlayan SOCAR’ın güçlü sinerjisini tüm grup şirketlerine yansıtmayı amaçlıyor

Petkim ve STAR Rafineri logolarını SOCAR alevi ile yeniliyor
08 Ekim 2021 Cuma 14:02

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, operasyonel ve kültürel entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla grup şirketlerinde başlattığı logo revizyonuna devam ediyor.

SOCAR’ın kaynaktan hayata kesintisiz ve güvenli enerji üretimini simgeleyen alev amblemi, SOCAR Türkiye iştiraklerinden Bursagaz ve Kayserigaz’ın ardından Petkim ve STAR Rafineri logolarında da yerini aldı.  SOCAR’ın, “Tek SOCAR, Tek Alev” yaklaşımıyla sürdürdüğü marka mimarisi çalışmaları kapsamında grup şirketlerinden Petkim ve STAR Rafineri logolarında da artık SOCAR logosunun alevi kullanılacak.

“SOCAR ALEVİ, GÜÇLÜ SİNERJİMİZİN İFADESİ OLARAK MARKA MİMARİMİZDE YERİNİ ALIYOR”


SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, gerçekleştirilen logo değişiklikleri konusunda şu açıklamayı yaptı: “SOCAR Türkiye olarak rafineri, petrokimya, doğal gaz, enerji servis hizmetleri, lojistik ve telekomünikasyon alanlarındaki yatırımlarımızla Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingiyiz. Verimli, sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir üretim için farklı iş kollarında faaliyet gösteren grup şirketlerimiz arasındaki entegrasyonu başarıyla tamamladık. “Tek SOCAR, Tek Alev” projeksiyonumuz da, oluşturduğumuz entegre yapımızın kurumsal iletişimdeki ifadesini başarıyla yansıtan bir yaklaşım oldu. SOCAR’ın alevini marka mimarimizin odağına aldığımız logo yenileme çalışmalarımızı, şirket olarak sahip olduğumuz güçlü sinerjiyi tüm iştiraklerimizde vurgulayabilmek açısından önemsiyoruz. Bu güçlü dönüşümün ve birlikteliğin yeni logoda da hissedilmesi amacımız doğrultusunda, SOCAR’ın kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışını temsil eden SOCAR alevi, bundan sonra grup şirketlerimiz Petkim ve STAR Rafineri’de de parlayarak kurumsal değerlerimizi daha güçlü ifade edecek."

Etiketler; #petkim #star #socar logo
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