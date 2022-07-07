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Petrol fiyatları düştü! Motorine indirim geliyor!

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine indirim bekleniyor. İndirimin yarından itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, 2 lira 10 kuruş olacağı da tahmin ediliyor

Petrol fiyatları düştü! Motorine indirim geliyor!
07 Temmuz 2022 Perşembe 08:40

NTV'nin haberine göre, brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Etiketler; #petrol #motorin #motorin indirim
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