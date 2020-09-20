Pınar Süt'e 'İyi Yaşam' ödülü

Nielsen araştırma merkezi tarafından tüketicilerin yaşam tarzına ve tüketim alışkanlıklarına odaklanan ‘‘Good Life Brands’’ ödülleri Süt ve Süt Ürünleri Sektörü’nde Pınar Süt ‘İyi Yaşam Markası’ ödülüne layık görüldü.

Pınar Süt'e 'İyi Yaşam' ödülü
20 Eylül 2020 Pazar 14:10

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “47 yıllık yolculuğumuzda tüketicilerimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza  sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan “Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları” araştırmasının sonuçları 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda açıklandı. Nielsen Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışma sonunda hayata geçirilen Good Life Brands ödüllerinde, Süt ve Süt Ürünleri Sektörü’nde ödülün sahibi Pınar Süt oldu.

Ödülü İdil Yiğitbaşı aldı

Bu yıl pandemi sebebiyle dijital platformda gerçekleştirilen törende, Pınar Süt adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı. Bu ödülü tüm çalışanları adına aldığını belirten  İdil Yiğitbaşı ‘‘Pandemi dönemindeki emeklerinden dolayı tüm Pınar çalışanlarına teşekkür ediyorum. Güvenilir gıdaya tüketicilerimizin erişimi için fedakarca çalıştılar. Özellikle bu yıl Covid döneminde ekstra çaba sarf ettiler. Pınar olarak kurulduğumuz günden bugüne çiftçilerimizle elele sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratarak kırsal kalkınmanın ve sektörümüzün öncüsü olduk. 20 bine yakın süt üreticisinin sütünü değerlendiriyoruz ve kalite kontrol sistemlerimizle, eğitimlerimizle sürekli destekliyoruz. Bugün yarattığımız ekonomik ve sosyal etkiyle milyonlara ulaşan bir ekosisteme sahibiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda güvenilir gıdanın yanısıra çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için spora, kültüre sanata da sürekli destek oluyoruz. 47 yıllık yolculuğumuzda her zaman yanımızda olan müşterilerimize ve tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.


 

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